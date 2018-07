Expedice Monoxylon III vyrazila na hladinu Rozkoše, testuje člun z jednoho kmene

Česká Skalice – Úpravy člunu, zkouška jeho jízdních vlastností, fyzická příprava, noční plavba či plavba na vytrvalost… To vše čeká v těchto dnech účastníky soustředění expedice Monoxylon III, které včera začalo na vodní nádrži Rozkoš u České Skalice.

DUBOVÝ KMEN, který rostl zhruba 140 let v Jičíně, vydlabávali nadšenci do podoby člunu úctyhodných 1000 člověkohodin. Výsledkem je 9 metrů dlouhá a 120 centimetrů široká loď, vážící půl druhé tunyFoto: Deník/Michal Fanta

V příštím roce na přelomu května a června se vydá na svoji cestu Egejským mořem expedice Monoxylon III. Na replice dřevěného člunu z mladší doby kamenné bude parta nadšených archeologů a milovníků historie ověřovat vědecké teorie o šíření zemědělství z Malé Asie do Evropy před osmi tisíci lety právě za pomoci primitivních člunů vyrobených z jednoho kusu kmene.



„Expedice bude velmi náročná a je nutné se na ni připravovat řádně a s dostatečným předstihem,“ je si vědom ředitel Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Jiří Junek.



Proto včera a dnes testuje expediční posádka rozdělená do dvou skupin jízdní vlastnosti člunu a podle nich bude upravovat jeho definitivní podobu. „Jde nám především o to, aby měl dobrou stabilitu i ovladatelnost na vodní hladině,“ vysvětluje Junek důležitost testovacích plaveb.



NÁCVIK NA KRIZE

Ve čtvrtek již loď bude brázdit hladinu Rozkoše v plném obsazení. Na řadu přijde i měření maximální či hodinové rychlosti a dojde i na cvičné převrácení plavidla včetně nácviku toho, jak se v této krizové situaci chovat. „Celodenní trénink završí první fyzicky náročná plavba, kdy každá z posádek bude nepřetržitě pádlovat více jak dvě hodiny,“ prozrazuje vyvrcholení čtvrteční tréninkové jednotky.



V pátek bude simulována plavba Egejským mořem na trati Lavrion – Kea, která v reálu měří přibližně 30 kilometrů. „To znamená, že člun se bude po vodní nádrži pohybovat nepřetržitě osm hodin a obě expediční posádky budou mít v rukou dva dvouhodinové cykly pádlování,“ říká ke stupňovanému tréninku Jiří Junek.



PÁDLOVÁNÍ DO NOCI

Skutečný křest ohněm čeká na účastníky expedice v sobotu. Od 10 do 12 hodin sice bude člun u břehu v areálu TJ Slavia – Jachting Česká Skalice a expedičníci se místo pádlování budou věnovat veřejnosti, ale v pravé poledne odstartují na simulovanou plavbu mezi řeckými ostrovy Milos a Folegandros v celkové délce 43 kilometrů. Permanentní plavba člunu tak dosáhne délky 12 hodin a její závěr bude v nočních hodinách.



„To bude pro posádku cenná zkušenost, neboť i při plavbě Egejským mořem nás čeká pádlování za tmy a pouze za svitu měsíce,“ uzavírá Jiří Junek plán soustředění, které v neděli námořníci vyhodnotí a stanoví další předexpediční harmonogram.