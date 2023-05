Poutníci, pozor! Ojedinělý zážitek vás čeká v sobotu 10. června na palubě expresu Broumovský poutník, který vás zavede do Broumova, finalisty soutěže o titul Evropské hlavní město kultury. Vlak vyrazí z Hradce Králové a nabídne půldenní program plný hudby, divadla, workshopů a mikromagie pro každého. Expres je určený nejen návštěvníkům festivalu Rock for People, ale každému zvídavému cestovateli.

Expres Broumovský poutník. | Foto: Ilustrace: studio Upupaepop

„Broumov se dostal do finále soutěže o titul Evropské hlavní město kultury 2028 a letos v červnu se rozhodne, zda získá tento prestižní titul. Poutnická cestovní kancelář ve spolupráci s festivalem Rock for People přichází s originálním způsobem, jak prozkoumat Broumov a zjistit více o jeho kulturních plánech," vysvětluje Kateřina Ostradecká z týmu Broumov 2028.

Bude Broumov Evropským hlavním městem kultury? Podpořili ho i polští sousedé

Expres Broumovský poutník vyjede v sobotu 10. června v 9:45 z královéhradeckého hlavního nádraží. Odjezd z Broumova je plánován ve 14:30 hodin, poutníci se vrátí do Hradce Králové v 16:15 hodin. Jízdenky za 100 korun je možné zakoupit na goout.net. Organizátoři slibují, že pro návštěvníky festivalu bude připravená kyvadlová doprava z areálu Rock for People. Program na palubě, stejně jako v Broumově, zahrnuje různé kulturní aktivity a zábavu pro všechny věkové kategorie.

Nezapomenutelný půldenní výlet

„Každý den se potkáváme u virtuálních i skutečných stolů s lidmi, kteří nám fandí a ptají se, jak by nás mohli podpořit, zapojit se, zkrátka stát se kreativními poutníky. Právě pro ně jsme vypravili Expres Broumovský poutník. Vydejte se s námi na nezapomenutelný půldenní výlet, plný nečekaných setkání, a připojte ke kreativnímu poutnictví i svůj vlastní příběh,“ uvedla Petra Kultová z týmu kandidatury.

Filantrop má ambiciózní plán. Chce z Broumova udělat hlavní město kultury

„Cestující si ve třech vagonech vychutnají program připravený regionálními kulturními partnery, jako například hudbu, divadlo, workshopy a mikromagii. Po příjezdu do Broumova se budou moci vydat na prohlídku kláštera, vytvořit si svůj poutnický suvenýr nebo si užít občerstvení ve stínu klášterní zahrady. Místní průvodci také zájemcům ukáží město ze své perspektivy," popisuje Ostradecká.

„Kandidatura Broumova nás nadchla do té míry, že chceme toto krásné město a hlavní pilíře nabídky evropského hlavního města kultury představit i našim návštěvníkům. Pokud to pro ně bude impuls k další návštěvě Královéhradeckého kraje i mimo festival Rock for People, splní to svůj účel,“ doplňuje Michal Thomes, ředitel festivalu, který letos přiváží světové hvězdy jako MUSE, Slipknot, Machine Gun Kelly nebo THE 1975 a dalších téměř 200 programových taháků.

Broumovský poutník je společným projektem Broumova 2028, festivalu Rock for People, Královéhradeckého kraje a Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu. Počet míst je podle organizátorů omezený, takže je nutné si včas zajistit jízdenku.