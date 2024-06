Vysoko, opravdu hodně vysoko nad dlažbu historického Husovo náměstí budou šplhat ti nejlepší atleti, kteří se zúčastní dalšího ročníku závodů ve šplhu na laně. Nové Město nad Metují je jediným místem v České republice a jedním z několika málo míst v Evropě, kde se šplhá po laně do výšky 14 metrů.

Velká cena Nového Města nad Metují v athénském šplhu. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Velká cena Nového Města nad Metují v athénském šplhu se před kulisou zdejšího zámku bude konat už po dvacáté, a proto organizátoři zařadili také extrémní výšku 20 metrů. Závodníci budou zajištění pomocí speciálního zařízení, horolezeckého lana a sedáku. „Můžete se těšit na extrémní výkonnostně-vytrvalostní závod v hlavních kategorií," zve za pořadatele Martin Mach, který připomíná, že i příchozí si mohou vyzkoušet šplh na 4,5 m dlouhém laně.

Novoměstské náměstí se promění v „olympijskou arénu" už v 10:45, kdy začnou závody dětí na třímetrovém laně. Následují závody žáků, žákyň, dorostu a dorostenek do 18 let na 4,5 m dlouhém laně a právě odvážných příchozích. „Závod probíhá na jednom laně dvoukolově, v každém kole má závodník jeden pokus. Startuje se ze sedu bez možnosti odrazu patou. Šplhá se bez přírazu, tudíž bez použití nohou," popsal pravidla ředitel závodu Martin Mach.

Kategorie na 14m dlouhém laně by měla začít ve 13 hodin, extrémní dvacítka je na programu od 15 hodin. „Ten rozdíl těch šesti metrů je pro závodníky opravdu velký. Je to jako kdyby třeba čtvrtkař se rozhodl, že poběží patnáctistovku," sáhl ředitel závodu pro přirovnání do atletiky. „Musí si lépe rozložit síly, aby se přitáhnul a nezvadnul, těch šest metrů navíc je opravdu hodně znát. Nesmí se do toho vlétnout rychle, ale ani příliš pomalu, je potřeba udržet určitou dynamiku."

V loňském roce padl opět nový rekord, když úchvatný výkon předvedl Martin Vacek ze Sokola Libčice nad Vltavou, který bez pomoci nohou čtrnáctimetrovou délku lana pokořil v neuvěřitelném čase 12,15 s a překonal tak svůj rok starý rekord (12,46 s). Odnesl si vypsanou odměnu v hodnotě 1000 Kč a stejnou odměnu získá ten, kdo by letos tento čas ještě vylepšil.

Jak jsme již zmínili, tak historie této ojedinělé soutěže se začala v Novém městě nad Metují psát před 20 lety. Prvního ročníku akce se jako host dokonce zúčastnil Miroslav Šupčík, syn prvního českého olympijského vítěze Bedřicha Šupčíka. Závod na čtrnáct metrů je v Evropě jedinečný. Poslední čtrnáctka u nás byla v Pelhřimově, a ta skončila. „Je to naprosto atypický závod, který není zařazen do seriálu Velkých cen. jedná se o mimořádnou soutěž,“ je si vědom jeden Martin Matěj, který i v loni patřil mezi borce, kteří „čtrnáctku" pokořili.