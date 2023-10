I za Fejfara se slavilo o den dříve. Bývalý starosta se omluvil, že přestřelil

Plísnění bývalého starosty Petra Fejfara, který vytýkal současnému vedení radnice, že si nepřipomínají podzimní státní svátky v ten správný den, se nakonec obrátilo proti němu. Ukázalo se totiž, že i v době jeho starostování si v České Skalici připomínali vznik československého státu už 27. října a ne přímo v den státního svátku, jak by to mělo být. Někdejší starosta uznal, že to se svou reakcí přepískl a písemně se omluvil.

Petr Fejfar je nadále přesvědčen, že statní svátky se mají slavit v den, který k nim náleží. To demonstroval i transparentem s nápisem „Státní svátek je až zítra", se kterým dorazil na páteční kladení věnců. | Foto: Jan Holý a Slávek Picek