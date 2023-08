/FOTO, VIDEO/ Bezmála pět desítek filmů ze 13 zemí celého světa, které porota vybrala ze 150 přihlášených snímků. Takovouto podobu bude mít filmová sekce 40. Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu (MHFF), který od čtvrtka do poslední srpnové neděle zněkolikanásobí počet 1600 stálých obyvatel města pískovcových skal. Pro ně je připravený od rána do noci opravdu našlapaný program po celém městě.

Mezinárodní horolezecký filmový festival 2022 | Video: Archiv

MHFF Teplice nad Metují je nejstarším a největším setkáním horolezecké komunity v České republice a dnes i největším festivalem outdoorově smýšlejících lidí. A letošní čtyřicátiny chce oslavit vskutku ve velkém stylu.

Protože program festivalu neustále bobtná, tak v letošním roce připravili pořadatelé nové prostory k využití. Čtyřdenní soutěžní přehlídka filmů s lezeckou a outdoorovou tématikou se bude odehrávat tradičně na dvou místech - ve zdejším kině a na nově vybudované scéně popisované v programu jako statek. "Stodola na statku nahradí sál ve škole a bude se zde promítat. Večer si zde návštěvníci vychutnají koncerty, které budou klidnou alternativou k rušnému parku," říká teplická místostarostka a členka pořadatelského týmu Věra Prokopová. Na statku jsou v programu i autogramiády hlavních hostů a výstavy. A to není vše - kromě toho se v areálu budou moci lidé občerstvit a ti nejmenší ocení dětský koutek s prolézačkami a pískovištěm. "Také tady bude zázemí pro přilehlé stanové městečko – toalety a sprchy," dodala Prokopová, že pořadatelé myslí i na zázemí potřebné pro několikadenní pobyt návštěvníků.

Historii festivalu započal psát polický horolezec Míra Šmíd. Inspiraci našel v západním světě, ze kterého vozil unikátní filmy, materiály a myšlenky, jak pořádat v totalitním Československu takto laděnou akci. Ale také trendy v lezení, které viděl za železnou oponou. Festival píše svoji historii od roku 1980, tento ročník byl prohlášen pořadateli za nultý. Od roku 1981 tedy píšeme historii, která byla dočasně přerušena revolucí v roce 1989. V roce 1992 festival ožívá a tím se začíná psát moderní historie MHFF.

Tradičním místem festivalového dění je kino. Slavnostně tu bude festival ve čtvrtek 24. srpna v 17 hodin festival zahájen promítáním snímku Makalu 1973. Právě tady bude v neděli ve 13 hodin i festival zakončen vyhlášením vítězných snímků, o nichž rozhodne odborná porota v čele se světoznámým dokumentaristou a hlavně autorem přírodovědných filmů s mořskou tematikou Stevem Lichtagem. Nejvyšší zastoupení má domácí produkce a více než deset snímků poslali do Teplic filmaři z USA.

Velká část programu je soustředěna v parku, kde partneři festivalu organizují mnoho dnes již tradičních aktivit, sportovních soutěží a wokshopů. Park je i místo konání boulderových závodů a stále více oblíbené slack show. Nabitou atmosféru parku dotváří hudební stage.

Živo bude i v "amfiteátru", ve který se na pár dní promění louka za úřadem. "Sem si mohou návštěvníci přijít poslechnout přednášky většiny festivalových hostů, včetně těch hlavních hvězd," připomíná ředitel festivalu Petr "Pítrs" Kašpar.

Na jaká jména se letos můžete těšit?



Festival nabízí i přednášky s lidmi, kterým je vertikální svět vším. Začněme těmi největšími hvězdami! Z USA do Teplic dorazí Lynn Hill, jedna z nejvýznamnějších horolezkyň, sportovní lezkyně a boulderistka. Z Velké Británie přijede legenda sportovního lezení Jerry Moffatt. Festival by nebyl úplný bez jednoho z nejúspěšnějších a nejzkušenějších horolezců současnosti, kterým bezesporu Mára Holeček je. Další host Subin Thakuri přiletí z Nepálu. Ale to není vše, zajímavých osobností tu návštěvníci potkají celou řadu a všichni budou mít připravené přednášky. Navíc zasedací místnost v radnici bude domovskou scénou pro talkshow Petra Horkého a Lenny Trčkové, kteří si budou zvát hosty a porotce a vy je budete mít možnost poznat i z osobního rozhovoru.

Přestože MHFF rozhodně není primárně hudebním festivalem, muzika zde určitě nebude chybět. "Ve čtvrtek v parku zahraje polská skupina Leniwiec, v pátek punková legenda Znouzectnost a sobotní večer roztančí Circus Problem," vyjmenovává Věra Prokopová a nabízí i poklidnější hudební produkci pro ty. na něž bude v parku moc živo. Ti se mohou v pátek večer na statku nechat unést hudebníkem Maokem a v sobotu večer si vychutnat zvuk sedmi laděných kovaných gongů dua Noe-Kohl.

Na letošním jubilejním ročníku je připraveno pro návštěvníky dokonce pět výstav. Ve výstavní síni na radnici to bude retrospektivní výstava fotografií Pepeho Piechowicze, v infocentru si prohlédnete kresby Pavla Barabáše a na statku to budou velkoformátové fotografie z Antarktidy a kresby Petra Prachtla.

A jak to bude letos se vstupenkami?



Na dvouhodinové filmové nebo přednáškové bloky do kina a do stodoly na statku pořídíte vstupenku v on-line předprodeji i na místě za 80 Kč. Na veškerý další program budou návštěvníci potřebovat permanentku. Ta v on-line předprodeji vyjde na 390 Kč na jeden den (pátek nebo sobota), anebo výhodnější je dvoudenní "permice" za 590 Kč. Permanentky budou také v prodeji přímo na místě, ale již za 490 Kč jednodenní nebo za 690 Kč dvoudenní.