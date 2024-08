V červenokosteleckém kině byla pokřtěna téměř 150stránková publikace „70 let folkloru" mapující celou historii festivalu.

A jaké by to bylo výročí bez tištěné retrospektivy. Kromě promítání snímku „Tancem ke kořenům", kterým diváky provedl hlas herce Miroslava Táborského, tak byla v kině pokřtěna 150stránková publikace bratrů Kábrtových „70 let folkloru" mapující celou historii festivalu.

Dokument porovnává rozdíly folklorních kultur ve světě

Film „Tancem ke kořenům" je novým dokumentem porovnávající rozdíly celosvětových lidových kultur na pozadí Mezinárodního folklórního festivalu v Červeném Kostelci. Tvůrci kombinují jak aktuální ročníky, tak i průřez nejzajímavějších tanečních souborů posledních 70 let. V desítkách rozhovorů se diváci dozvědí mnohé o tradicích folklóru v jiných částech světa a hodnotě, poslání a smyslu lidových tradic. „Je fascinující pozorovat rozdíly folklórních kultur celého světa! Mít možnost natáčet tradiční tance, kroj, hudbu souborů z Indonésie, Itálie, Rumunska a mnohých dalších zemí světa, bylo něco výjimečného!“ popsala režisérka Eva Toulová.

Natáčení probíhalo v Červeném Kostelci, kde se tradičně festival Mezinárodní folklórní festival koná. „Je neuvěřitelné, že se něco tak velkého, celosvětového s neskutečným přesahem, děje u nás, a přitom se o ní ví poměrně málo. Doufám, že náš dokument pomůže šířit povědomí o tomto mimořádném festivalu,“ věří režisérka, která letos uvedla i hraný film „Superžena" s Matoušem Rumlem, Igorem Barešem, Jitkou Sedláčkovou a dalšími známými tvářemi.

Premiéra dokumentárního filmu byla určena pouze pro pozvané hosty, ale nyní se chystá do kinodistribuce a k následnému televiznímu vysílání. „Věřím, že se nám podařilo vybrat soubory, které opravdu reprezentují své země a divákům předvedou to nejlepší z folkloru svých zemí. Myslím, že bude z čeho vybírat a co srovnávat,“ uvedl prezident festivalu Petr Mědílek.

70 let folkloru slovem i obrazem

U příležitosti 70. ročníku festivalu se organizátoři ohlédli za uplynulými ročníky a vydali 150stránkovou barevnou publikaci, která mapuje celou historii festivalu. Kulaté výročí shrne na fotografie i na fakta bohatá publikace rekapitulující sedmdesát let akce. Vzpomínková kniha podrobně rozebírá vývoj slavností po desetiletích, k tomu se ve spoustě doprovodných textů zaměří na veškeré aspekty a fenomény akce, jako je např. tzv. rýzmburský zázrak či ideologické využívání slavnosti. Čtenáři se také prostřednictvím medailonků dozvědí o nejdůležitějších osobnostech historie festivalu, kterými byli mj. František Bonuš, Jiří Novák, Eva a Radomil Rejškovi, Petr Mědílek a další.

To vše je proloženo dobovými fotografiemi z domácích i oficiálních archivů, snímky z fotografických soutěží i krásnými záběry současných profesionálních autorů, vyjádřeními a přáními nejvýznamnějších oficiálních hostů, statistickými tabulkami atd. Kniha, film i velkoformátové reportážní fotografie od jednoho z autorů knihy a dvorního fotografa festivalu Martina Kábrta jsou k vidění ve výstavní síni MěÚ již od pondělí 12. srpna.