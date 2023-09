Týden plný smíchu je za dveřmi. I když letos to není úplně celý týden - od 10. do 15. září se diváci v novoměstském Kině 70 budou smát 11 soutěžním komediím a dalšímu nesoutěžnímu programu.

Festival české filmové komedie v Novém Městě nad Metují. Ilustrační snímek. | Foto: se souhlasem organizátorů festivalu

Na slavnostní zahájení i zakončení festivalu (spojeným s vyhlášením cen) je nyní téměř vyprodáno, sedadla na ostatní projekce se rychle obsazují a navzdory tomu, že letos se bude po loňském rekordním ročníku promítat o sedm komedií méně, organizátoři očekávají ještě úspěšnější ročník, než byl ten loňský. 45. ročník Festivalu české filmové komedie se těší velkému zájmu diváků i přes nárůst ceny vstupenky.

„Letos jsme i my přistoupili k lehkému zvýšení ceny vstupného. Z dřívější padesátikoruny za projekci soutěžního filmu spojenou se setkáním s osobnostmi českého filmu festivalový divák zaplatí 70 korun,” upřesňuje ředitel festivalu Zdeněk Krákora. „Nesetkali jsme se s žádnou negativní reakci, spíš naopak. Diváci nám fandí,” doplnil.

Festival začne v neděli 10. září hned dvěma komediemi - slavnostnímu zahájení bude přecházet snímek Život pro samouky, který doprovodí loňská držitelka Ceny za nejlepší ženský herecký výkon Jana Plodková, herečka Barbora Seidlová a režisérka Jitka Rudolfová. Od osmi hodin o diváckou přízeň bude soutěžit Za vším hledej ženu. Do dalších festivalových dní organizátoři zařadili vždy dopolední nesoutěžní promítání pohádek a komedií a odpoledne dvě soutěžní komedie.

„Z hvězdných hostů mohu již nyní prozradit třeba herce Hynka Čermáka, který doprovodí filmy Vánoční příběh a Děti Nagana,” prozradil ředitel festivalu. „Aktuální delegace k filmům a další informace najdete vždy na našem Facebooku a Instagramu, proto doporučuji nás sledovat i tam.”

Cena pro Luďka Sobotu

Na zakončení festivalu budou předány ceny odborné poroty, cena divácká a pořadatelé festivalu udělí také Cenu za nezapomenutelné role v komediálních filmech. „Jako každý rok jsme měli ten těžký úkol vybrat jednoho z herců, kterému udělíme Cenu za nezapomenutelné role v komediálních filmech. Letos naše volba padla na Luďka Sobotu, a to zvlášť proto, že jeho komediální role baví diváky i po padesáti letech, což se ne vždy podaří,” vysvětluje ředitel festivalu Zdeněk Krákora.

Luděk Sobota během rozhovoru pro DeníkZdroj: DENÍK/Martin Divíšek

Herec, známý třeba z komedií Jáchyme, hoď ho do stroje nebo Jen ho nechte, ať se bojí, si cenu převezme osobně v pátek 15. září na slavnostním zakončení festivalu. „Luděk Sobota navíc letos oslavil 80 let, a tak to bereme i jako naše přání k jeho kulatinám,” dodal Krákora s tím, že Luděk Sobota si cenu osobně převezme v pátek 15. září. V loňském roce tuto cenu převzala Daniela Kolářová, v roce předchozím Petr Nárožný.

Po celý týden se navíc před kinem vystřídají zpěváci, kapely a další doprovodný program. V týdnu se tak návštěvníci festivalového veselí potkají třeba s mladým zpěvákem Sofianem Medjmedjem nebo Aničkou Slováčkovou. Doprovodný program je zcela zdarma.

Půlkulaté výročí festival navíc oslaví novou knihou - křtít se bude kniha 45 let smíchu nad Metují, jejíž autorkou je filmová kritička a novinářka Věra Míšková.

Moderátorem celého festivalu je opět Michal Jančařík a o udělení cen rozhoduje odborná porota (Věra Míšková, Jana Podskalská, Kamila Špráchalová, Zuska Velichová, Daniel Barták, Peter Beňa, Ondřej Kepka, Jiří Kunte, Zdeněk Zelenka) v tandemu s diváky (cena Novoměstský hrnec smíchu - měření diváckého smíchu při soutěžních projekcích, nejvíce procent prosmátí znamená vítězství).

Jak se měří smích?

Cena diváků „Novoměstský hrnec smíchu" je udělována na základě měření procent prosmátého času. Při soutěžních projekcích tak v publiku sedí tzv. Smíchoměřiči, kteří zmáčknou stopky v moment, kdy se směje větší počet lidí. Doba prosmátí se pak převádí na procenta z filmu. Nejvíce prosmátý film dostane Novoměstský hrnec smíchu. V roce 2022 takovou komedií byla Mimořádná událost s 32,72 procenty prosmátého času.

Soutěžní komedie:

Život pro samouky (neděle 10.9. v 17 hodin)

Život po čtyřicítce s nadhledem a pořádnou dávkou sarkasmu. Hlavní postava Klára umí být ve čtyřiceti pořád stejně nejistá a zmatená jako v osmnácti, jenom už to nevypadá tak roztomile. Její manželství ze dne na den skončí a ona se znovu ocitne v nepředvídatelném světě randění a trapasů. Do toho vychovává dvě dcery, snaží se přežít řeči své mámy a radit jí začne úžasná vztahová koučka.

Za vším hledej ženu (neděle 10. 9. ve 20 hodin)

Třicetiletá Alex neprožívá zrovna šťastné období s přítelem. A když potká staršího charizmatického Alberta, podlehne jeho šarmu. Okamžitě se zamiluje, ovšem brzy narazí na jeho tvrdou slupku. A v tu chvíli přicházejí na pomoc kamarádky a vymyslí na Alberta past, do které se postupně chytá… ovšem osud si občas se vztahy zahrává a přináší překvapení.

Cool Girl (pondělí 11.9. tři promítací časy v 11, 13 a 17 hodin)

Tři mladé hrdinky, tři velké sny a jedna soutěž, která může všechny tyhle sny splnit. Klavíristka Anet (Kristal Shine), atletka Marta (Dominique Alagia) a tanečnice Tina (Anna Šulcová) stojí na startovní čáře dospělých životů. Mají své touhy a naděje, ale do jejich příběhů se také promítají rodinné problémy či milostné trable. Každá z trojice dívek se přihlásí do soutěže Cool Girl s nadějí, že vítězství by mohlo pomoci nasměrovat jejich život správným směrem.

Grand Prix (pondělí 11.9. ve 20 hodin a čtvrtek 14.9. 11 hodin)

Filmová komedie režiséra Jana Prušinovského (Most!, Okresní přebor) vypráví o dvou bratrancích milujících auta a jednom kriminálníkovi, který je zase rád krade. Roman (Kryštof Hádek) vede pofidérní autobazar na okraji města, má tři děti, živelnou manželku (Anna Kameníková) a pije. Emil (Robin Ferro), fanatický milovník pořádku, si piplá svou autodílnu v centru, za kterou stojí jeho největší chlouba: maketa Formule 1. Když Emil v televizní soutěži vyhraje vstupenky na Velkou cenu Formule 1, nezbývá mu nic jiného než požádat bratrance Romana, aby jej tam zavezl. Neumí totiž řídit. Ani jeden z nich ještě netuší, že se na ně nabalí místní magnet na problémy, vrchní dodavatel kradených aut a Romanův kamarád z vězení Štětka (Štěpán Kozub).

Buď chlap! (úterý 12.9. v 17 hodin)

Dobrodružná komedie o jednom setkání, které změní život hned několika lidem. O nenaplněné dětské lásce a odhodlání udělat pro ni cokoliv. Jakub Prachař, Tereza Ramba a Ondřej Sokol v rolích, v jakých je diváci ještě neviděli. Pavlovi sice táhne na čtyřicet, ale pořád ještě úplně nedospěl. Využívá pohodlný „mama hotel“, pracuje jako fotograf na průměrných zakázkách a chybí mu odvaha dělat v životě to, co by ho skutečně bavilo.

Ostrov (úterý 12.9. ve 20 hodin)

Jana Plodková a Jiří Langmajer v komedii o tom, co se stane, když dva, kteří se chtějí rozejít, svede osud dohromady v jednom čase na tropickém ostrůvku bez možnosti odejít. Netrvá to dlouho a oba dva si uvědomí, že musí začít spolupracovat, aby na ostrově přežili, a také si musí spoustu věcí vyříkat.

Děti Nagana (středa 13.9. tři promítací časy v 11, 13 a 17 hodin, pátek 15.9 v 11 hodin)

Píše se rok 1998, v japonském Naganu právě vrcholí turnaj století. Češi vyhrávají a propuká davové šílenství. Dospělí získávají skoro ztracenou národní hrdost. Všechny malé děti chtějí být jako Jarda Jágr nebo Dominik Hašek. Mezi nimi je i Dom. Jedenáctiletý snílek, kluk z rozvrácené rodiny. Upíná se ke svému novému idolu. Dom by moc chtěl hrát hokej, ale jeho rodiče na to nemají peníze. A navíc ještě pochybují o synových schopnostech. Na promítání dorazí i „trenér" Hanek Čermák.

Vánoční příběh (středa 13.9. ve 20 hodin)

Komedie s hvězdným obsazením, která se odehrává během Štědrého dne. Film režisérky Ireny Pavláskové představí celou plejádu českých herců od Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse nebo Jiřiny Bohdalové až po Václava Neužila, Jaroslava Plesla či francouzskou hereckou legendu Pierra Richarda. Originální snímek plný nečekaných situací, emocí, dojemných chvil, ale i zábavy odkrývá rodinné vztahy u Skálů, kde „vládne“ známá herečka Skálová v podání Jiřiny Bohdalové. Její syn ztvárněný Karlem Rodenem řeší svoji prostořekost a přítelkyni.

Buko (čtvrtek 14.9. v 17 hodin)

Buko je kůň. A taky je to „dar z nebes“, který vypadá jako špatný vtip, protože jeho nová majitelka se koní bojí. Film Alice Nellis vypráví o tom, že štěstí přeje připraveným a taky těm, kteří se svému strachu dokážou postavit. Jarmila (Anna Cónová) se po ztrátě muže ocitne na životní křižovatce, kde se musí rozhodnout, zda zbytek života už jen trpělivě “přečká”, nebo se vzepře a vrhne se do dobrodružství s nejistým koncem. Navzdory dobře míněným radám svých dětí si zvolí druhou možnost. Tou je život na chalupě v romantické divočině uprostřed Máchova kraje, kde to měl rád především její muž.

Můžem i s mužem (čtvrtek 14.9. ve 20 hodin)

Čtyři kamarádky, každá narozená v jiném roce, přesto všechny v nejlepším věku, každá jiná. Dita chce, aby byli všichni lidé šťastni. Marta chce chlapa. Marie si přeje, aby se ten její vrátil. A Stella „je v pohodě“. Všechny ale doufají v zázrak. Scházejí se v tajuplném bytě, aby oslavily Martiny narozeniny. Oslavují ve společnosti lidí, které neznají. Během fantaskního večírku se ptají jedna druhé, odpovídají, vzpomínají. Odkrývají své sny, představy a touhy.

Přání k narozeninám (pátek 15.9. v 19 hodin)

Líba má každý rok jediné narozeninové přání. Trvá na tom, aby se na její oslavě sešla celá rodina, což všichni vždy splnili. Tedy až do letošních narozenin. Její syn Petr má na tenhle rok jiné plány, a tak před rodinou předstírá nemoc. Letos chce totiž poprvé strávit narozeniny se svým přítelem Karlem, který má narozeniny ve stejný den. A Karel je pro zbytek rodiny Petrovým dlouho skrývaným tajemstvím.