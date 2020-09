„Roušky pro tým i pro diváky ke koupi máme. Samozřejmostí z naší strany bude připravená dezinfekce a návštěvníky festivalu poprosíme o její použití. Doufám, že se omezení už nebudou stupňovat,“ říká ředitel festivalu komedie Zdeněk Krákora, který věří, že se na poslední chvíli nevyskytne obdobné nařízení jako v květnu, kdy se mohly prodávat vstupenky ob sedadlo nebo ob řadu. „Kdyby k tomu došlo na poslední chvíli, byl by to pro nás problém. Asi bychom museli některým divákům říci vraťte vstupenku – věřím, že se u nás v Nováči nic takového nestane,” přeje si Kateřina Toholová.

Diváky jistě zaujmou festivalové roušky veselého designu. Žlutých roušek s pěti variantami úsměvů nechali pořadatelé ušít padesát kusů od každého druhu. „Trochu nás totiž mrzelo, že přes roušky není vidět smích, který je jindy hnacím motorem našich promítání i besed s tvůrci po soutěžních snímcích,“ vysvětluje Kateřina Toholová a dodává, že roušky budou k prodeji v kině před každou projekcí.

Festival letos divákům nabídne 12 soutěžních komedií. Neoficiálně bude zahájený už dnes v 16 hodin na akci Dny evropského dědictví – koncertem Michaela Foreta a jeho kapely ForetGump. Pak už se veškerý program přesune do prostoru kina. Prvním z promítaných soutěžních filmů bude úspěšná komedie Vlastníci režiséra Jiřího Havelky, a to zítra od 17 hodin. Součástí zahajovací ceremoniálu bude také odpolední koncert kapely The Acoustics před novoměstským kinem.

„Letošní ročník se rodil tak trochu viru navzdory, ale jak je vidět, s úsměvem jde všechno líp, takže filmy jsme už v porotě viděli a lístky na festivalová promítání se úspěšně prodávají. Opět se ukazuje, že neotřesitelnou hodnotou českého národa je nadhled a smysl pro humor, což je patrno snad ze všech filmů, které jsme zhlédli, takže jsem si už teď téměř jist, že se diváci při jejich projekcích smát budou. Někdy bohužel, někdy díkybohu,“ říká režisér a scénárista Zdeněk Zelenka, který usedne v porotě. „V každém případě se dá očekávat, že hrnec smíchu bude naplněn, a to humorem nejrůznější kvality. Ostatně tak je tomu každý rok.“

Odborná porota bude hodnotit nejlepší filmovou komedii, režii, nejlepší mužský a ženský herecký výkon, nejvýraznější výkon mladého tvůrce, výtvarný počin a scénář.

Ani letos nebudou chybět oblíbené delegace herců a tvůrců jednotlivých snímků. I když v nejisté době může být ze dne na den všechno jinak. „Jednou z věcí, za kterou prosíme snad každý den, je, aby k nám do Nového Města nad Metují na závěrečný galavečer dorazila herečka Eliška Balzerová, která od nás obdrží cenu za nezapomenutelné role v komediálních filmech,“ dodává ředitel festivalu, a dodává, že určitě nebude chybět ani prestižní cena diváků – Novoměstský hrnec smíchu za největší procento „prosmátého času“ při soutěžním promítání. „Snad se lidé budou smát tak, že to žádna komplikace pro nás nebude a smíchoměřiči přes roušky dobře uslyší,“ usmívá se Kateřina Tohlová. „Přejeme si, aby byla ta bláznivá doba za námi a pevně věříme, že se festival bude opět veselý a prosmátý.“