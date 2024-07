Již po čtyřiadevadesáté se v šestitisícovém městečku Hronov, rodišti Aloise Jiráska či Josefa Čapka, uskuteční tradiční mezinárodní festival amatérského divadla Jiráskův Hronov, který nepřerušila druhá světová válka, komunisté ani celosvětová pandemie Covidu. Začne předvečerem 2. srpna, kdy bude vztyčena festivalová vlajka, přijedou seminaristé a festivaloví hosté a Divadelní soubor NA TAHU z Červeného Kostelce zahájí letošní ročník festivalu inscenací Vítr ve větvích topolů.

"Letošní program festivalu se bude konat v prostorách Jiráskova divadla, Sálu Josefa Čapka, sokolovny, a novinkou letošního ročníku je Black box ve WIKOV aréně (zimní stadion). Volný program se pak bude konat na náměstí, na dvou pódiích v parku A. Jiráska a nově ve dvoře hronovské fary," popisuje v tiskové zprávě PR manažer festivalu Robin Suchánek.

Black box v Hronově chyběl

„Novou scénou festivalu je mobilní Black box, který bude postaven ve WIKOV aréně. Black box je prostor, který v Hronově dlouhodobě chyběl a byla po něm mimořádná poptávka od souborů, které tvoří komornější a alternativnější divadlo a klasické divadelní sály pro ně nejsou příliš vhodné. Tento prostor bude hostit jak slovenský soubor, tak inspirativní představení i inscenace hlavního a doprovodného programu, které postoupily z celostátních přehlídek amatérského divadla,“ odhaluje letošní novinku ředitelka festivalu Šárka Čmelíková.

Během festivalu se návštěvníkům představí v hlavních hracích prostorách 41 souborů včetně slovenského souboru dNO Námestovo. „Soubory odehrají sto šest představení včetně čtyř profesionálních inspirativních inscenací. V rámci volného programu se pak veřejnosti představí třiatřicet divadelních souborů, uskuteční se dvaatřicet koncertů, šest výstav a dalších dvacet doprovodných akcí,“ láká návštěvníky Šárka Čmelíková.

Inspirativními profesionálními představeními v letošním roce budou Antigona od Divadla DRAK z Hradce Králové, Simply Simplicius od Geisslers Hofcomoedianten, Baletky od Spitfire Company & Miřenky Čechové a brněnské Divadlo Vejminek se představí s představením Čarodky aneb Žena bez espritu a muž s fluidem hledají společnou chemii.

„Spousta, i známých, profesionálních divadelníků pochází z amatérského prostředí a celá řada z nich jezdila do Hronova do vzdělávacích seminářů. Jsem vždycky nadšený z toho, že se tito lidé do Hronova vrací jako profesionálové a přináší současným seminaristům svá díla, která jsou vždy zajímavá a pro mnohé velmi inspirující. Tím se daří do Hronova dostávat inscenace, které jsou mimořádné i v profesionální sféře,“ říká programový ředitel festivalu Jan Julínek.

Zatímco v hlavních hracích prostorách hrají soubory, které se musely probojovat z oblastních přehlídek, přes ty celostátní až do programu Jiráskova Hronova, tak v parku vystupují soubory, které se přihlásily samy a chtějí v Hronově zahrát pro své kamarády a publikum jen z čiré radosti z amatérského divadla.

Hudba v parku i vzdělávací semináře

„V rámci volného programu v parku A. Jiráska vystoupí například Vilém Čok & Bypass, Junior Big Band ZUŠ Červený Kostelec a Peter Pecha, se Slam Poetry jeden z nejznámějších tuzemských slamerů Anatol Svahilec, písničkářky Jana Rychterová nebo Blondýna, kapely Poutníci, Coffee to help, Gang Ala Basta, Kohout plaší smrt, Heebie Jeebies, Kráľová, kapela Maniac, která letos v září oslaví v pražském Lucerna Music Baru za účasti hvězdných hostů deset let své existence na hudební scéně," vyjmenovává Robin Suchánek.

Jako každý rok, i letos se během festivalu konají divadelní vzdělávací semináře. Celkem bylo letos otevřeno 18 seminářů, do kterých se přihlásilo na 200 seminaristů. Semináře se konají od 3. do 10. srpna, kdy budou ukončeny tzv. předváděčkami (některé semináře předvedou výsledek své týdenní práce veřejnosti).

„Semináře získávají rok od roku na stále větší oblibě. Tereze Ondrové, která letošní nabídku připravila, se opět podařilo do Hronova dostat osobnosti českého profesionálního divadla, které budou předávat své zkušenosti amatérům. Letos jsou opět semináře vyprodány a o některé byl takový zájem, že jejich kapacita byla naplněna během několik málo hodin,“ říká Jan Julínek.

Během Jiráskova Hronova budou probíhat také dvě diskusní platformy. PC – Problémový klub (od neděle do soboty vždy ve 14 hod), kdy o inscenacích v Hlavním programu hovoří a diskutuje skupina odborných lektorů a od neděle do pátku KDR – Klub Divadelních Rváčů aneb nekorektně o viděném, kde mohou diskutovat sami účastníci festivalu a mohou sdělit své názory na viděné inscenace.

V době konání 94. ročníku festivalu Jiráskův Hronov nebudou chybět ani výstavy: 93. Jiráskův Hronov byl vloni – foyer Sálu Josefa Čapka

Nositelé odznaku Zlatého Tyla – foyer Jiráskova Divadla – šatna

Cena Pavla Dostála – prezentace letošního oceněného – Rádobydivadlo Klapý – foyer Jiráskova Divadla – šatna

Tanec jako záliba v regionech: Pestrobarevný svět scénického tance v českých zemích druhé poloviny 20. a počátku 21. století. – balkonová chodba Jiráskova divadla

Loupežníkova Lásky hra osudná – festivalové informační středisko

Výstava semináře PROces a PROdukt – Zimní stadion WIKOV

Kompletní program festivalu je dostupný na webu www.jiraskuvhronov.eu, kde je možné si rovněž zakoupit vstupenky na některá představení. K dispozici jsou také permanentky na doprovodný program ve dvou diváckých řadách. Permanentky na hlavní program jsou již beznadějně vyprodány.

Kde se v Hronově ubytovat?

„V Hronově je ubytování velmi omezené a v současné době naprosto vyprodáno. Nicméně hosté, kteří do Hronova přijedou, mohou využít ubytování ve stanovém městečku přímo v Hronově nebo v internátech v nedalekém Velkém Poříčí a Náchodě. K dispozici jsou také podle organizátorů ještě ubytování v soukromí," radí Robin Suchánek.

Také podle Šárky Čmelíkové ubytovacích kapacit rychle ubývá. „Snažíme se vyhledávat další. Letos nově budeme ubytovávat na faře u kostela Všech svatých a na internátě Střední zdravotní školy v Červeném Kostelci. V této chvíli máme připraveny i další kapacity pro případ akutního nedostatku,“ říká ředitelka festivalu a dodává: „V rámci Jirásková Hronova bude jezdit zdarma festivalové taxi, které hosty na místa ubytování přiveze či odveze a také bude jezdit pravidelná kyvadlová doprava."

Jiráskův Hronov je nejstarší divadelní přehlídkou v Evropě a pravděpodobně i na světě. Na prvním Jiráskově Hronově v roce 1931 se uváděly pouze hry hronovského rodáka Aloise Jiráska. Poté až do roku 1951 se vždy uváděla alespoň jedna jeho hra. Od toho roku to není pravidlem, ale občas se i v dnešní době Jiráskův text na jevišti objeví a dostane se až na festival. V hlavním programu festivalu jsou zastoupeny neprofesionální soubory, které prošly tzv. sítem přehlídek. Každý soubor, který chce hrát v hlavním programu Jiráskova Hronova musí projít oblastními a krajskými přehlídkami, odkud mohou být odpornými porotami nominovány do programu celostátních přehlídek. Soubory, které zaujmou na celostátních přehlídkách pak dostanou možnost účastnit se Jiráskova Hronova. Takových celostátních přehlídek členěných podle druhu divadla je v tuzemsku deset. Na letošní Jiráskův Hronov se postupovalo z: Krakonošův divadelní podzim Vysoké nad Jizerou, národní přehlídka venkovských divadelních souborů 2021 (1 nominace)

Tanec, tanec… Jablonec nad Nisou, celostátní přehlídka scénického tance 2022 – návrh programové rady přehlídky (1 nominace – blok, společná s CP Otevřeno Kolín)

Otevřeno Kolín, celostátní přehlídka amatérské pantomimy a pohybového divadla 2022 (1 nominace – blok, společná s CP Tanec, tanec…)

Divadelní Piknik Volyně, celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla 2022 (3 nominace)

Šrámkův Písek, celostátní přehlídka amatérského experimentujícího divadla 2022 (2 nominace)

Dětská scéna Svitavy, celostátní přehlídka dětského divadla 2022 (1 nominace)

Wolkrův Prostějov, celostátní festival poezie 2022 (1 nominace)

Mladá scéna Ústí nad Orlicí, celostátní přehlídka studentského divadla 2022 (1 nominace)

Loutkářská Chrudim, celostátní přehlídka amatérského loutkářství 2022 (2 nominace)

Popelka Rakovník, celostátní přehlídka amatérského činoherního divadla pro děti a mládež

zahraniční inscenace vybrané Českým střediskem AITA/IATA (2 nominace) Mezinárodní nevládní organizace amatérského divadla AITA – IATA zařadila festival Jiráskův Hronov v roce 2017 na svém kongresu v Monaku mezi sedm nejprestižnějších festivalů amatérského divadla z celého světa.

S využitím tiskové zprávy.