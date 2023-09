Festival české komedie v Novém Městě nad Metují pomalu spěje ke svému dramatickému finále, které vyvrcholí slavnostním zakončením v pátek večer. Středeční produkce zamíchala kartami a po třech dnech došlo ke změně na čele žebříčku, který určí divácky nejveselejší film.

Festival filmové komedie míří do finále. | Foto: Tomáš Menec

A jak vypadá žebříček smíchu v polovině festivalu?



Vánoční příběh 24,67 %



Život pro samouky 17,3 %



Grand prix 15,72 %



Buď chlap! 13,75 %



Ostrov 11,53 %



Za vším hledej ženu 10,8 %



Děti Nagana 5,78 %



Cool girl! 3,5 %

Prvním promítaným soutěžním snímkem byly Děti Nagana. Film o tom, jak může malého chlapce ovlivnit vítězství v hokeji v roce 1998, přijela do novoměstského kina doprovodit opravdu hvězdná delegace: herci Hynek Čermák, Tom Brenton a režisér Dan Pánek. Poslední jmenovaný prozradil, že k natočení takového filmu ho inspiroval úspěšný seriál Devadesátky, láska k hokeji a taky doba covidová.

Komedie je tak do jisté míry autobiografická. „Předlohou hlavního hrdiny Dominika jsem já a i jeho láska ke Kátě je reálná. Je jí spolužačka z mé třídy, kterou jsme všichni chtěli, byla chytrá a zároveň tajemná. Byl to vlastně takový milostný dopis mého dětství mojí lásce Kátě,” prozradil režisér v zákulisí.

Ve filmu vystupuje i legendární gólman „Hašan” - Dominik Hašek. „I Dominik byl zaujatý námětem filmu a tím, že je to úplně jiný pohled na Nagano, než který by kdokoliv čekal, takže hned souhlasil,” doplnil Pánek.

Sofian Medjmedj si před novoměstským kinem získal hlavně mladé publikum

Herec Hynek Čermák novoměstské publikum zná. Na festival doprovázel už několik filmů, ve kterých hrál. Letos to jsou dvě komedie - Děti Nagana a Vánoční příběh. Slíbil také, že na festival komedie doprovodí v příštích letech i další chystané snímky. „Chtěl jsem být pilotem, na chvilku jsem se jím i stal. Zpětné ale musím říct, že je to dobré, protože bych nebyl tak dobrý pilot, jako jsem teď herec,” odpověděl na otázku moderátora Michala Jančaříka, který se ptal na hercovy sny.

Sny filmového „Doma“ Toma Brentona jsou však více než jasné. „Chci být hercem. A kdyby to nevyšlo, tak hokejistou,” řekl rozhodnutě, ač přiznal, že od natočení Dětí Nagana mu zatím žádný casting nevyšel. Nutno dodat, že si režisér Pánek pro hlavní roli vybral skutečně dobře. Tom totiž už osm let závodně hraje hokej, oproti filmové roli ale jako obránce. „Dominik Hašek? To byl a pořád je můj idol,” svěřil se dnes třináctiletý herec.

Film Děti Nagana se připravoval tři roky, natočil se za celkem 26 dní a natáčecími místy byla Kutná Hora a okolí, Praha a také Malá Úpa. Rodinná komedie na dopoledním promítání rozjásala plné kino žáků základní školy. Fandili, křičeli, tleskali. Nicméně dospělé publikum bylo spíš dojaté, a tvůrci tak z festivalu odjíždějí s 5,78 procenty smíchu. Hrnec smíchu si tak neodvezou a nezbývá jim než čekat na vyjádření odborné poroty.

Přijede Luděk Sobota

Naopak druhý středeční soutěžní film si diváckého smíchu vysloužil mnohem více. Ačkoli jsou Vánoce už devět měsíců za námi a tři měsíce před námi, komedie Vánoční příběh byla sázka na jistotu. Pro tvůrce, pořadatele festivalu i diváky. Ti, kteří riskovali a do kina dorazili až těsně před filmem, už vstupenky nesehnali. „Komedie, která vypráví osudy několika lidí o Vánocích, byla vyprodána už v předprodeji,“ potvrdila mluvčí festivalu Kateřina Toholová. Smích více než tří stovek diváků navíc komedii vystřelil na první místo žebříčku smíchu - 24,67 procenta je čas, který diváci při jeho sledování prosmáli.

Pátek bude patřit vyhlašování cen odborné poroty, ceny divácké (udělované na základě prosmátého času při soutěžních projekcích) a ceny pořadatele festivalu (za nezapomenutelné role v komediálních filmech) - tu si osobně převezme Luděk Sobota. O cenu diváckého smíchu zabojuje poslední film - Přání k narozeninám.

Soutěžní program:



Můžem i s mužem (čtvrtek 14.9. ve 20 hodin)



Čtyři kamarádky, každá narozená v jiném roce, přesto všechny v nejlepším věku, každá jiná. Dita chce, aby byli všichni lidé šťastni. Marta chce chlapa. Marie si přeje, aby se ten její vrátil. A Stella „je v pohodě“. Všechny ale doufají v zázrak. Scházejí se v tajuplném bytě, aby oslavily Martiny narozeniny. Oslavují ve společnosti lidí, které neznají. Během fantaskního večírku se ptají jedna druhé, odpovídají, vzpomínají. Odkrývají své sny, představy a touhy.



Přání k narozeninám (pátek 15.9. v 19 hodin - vyprodáno)



Líba má každý rok jediné narozeninové přání. Trvá na tom, aby se na její oslavě sešla celá rodina, což všichni vždy splnili. Tedy až do letošních narozenin. Její syn Petr má na tenhle rok jiné plány, a tak před rodinou předstírá nemoc. Letos chce totiž poprvé strávit narozeniny se svým přítelem Karlem, který má narozeniny ve stejný den. A Karel je pro zbytek rodiny Petrovým dlouho skrývaným tajemstvím.