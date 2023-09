Opět po roce patří novoměstské kino novým českým komediím, osobnostem tuzemského filmu a smíchu. 45. ročník Festivalu české filmové komedie byl v neděli večer zahájen komediemi Život pro samouky a Za vším hledej ženu. Před zahájením festivalu návštěvníky na dobrou notu naladila před kinem kapela Furt Fajn.

„Před chvílí mi telefon hlásil přes 2000 prodaných vstupenek, ročník s číslem 45 bude úspěšný,” věřil už na slavnostním zahájení ředitel festivalu Zdeněk Krákora. Poděkoval také divákům, partnerům a umělcům, kteří festival z velké části tvoří. „Půlkulatý ročník si zaslouží pozornost a proto vydali knihu 45 let smíchu nad Metují,” dodal ředitel, že pořadatelé společně s autorkou Věrou Míškou po pěti letech navázali na navázaly na publikaci 40 let smíchu. „Kniha se bude křtít až v pátek na slavnostním zakončení. Máme jich jenom 500 kusů, takže čistě teoreticky když si ji všichni koupíte a další knihy si koupí ti, kdo přijdou na večerní představení, tak Věra Míšková nebude mít v pátek co křtít," pobavil publikum ředitel festivalu, který vzdal hold tvůrcům filmů. „Děkuji všem, kdo se na filmech podílejí, protože kdybyste netočili, tak mi nemáme co promítat a můžeme to zabalit."

K půlkulatým narozeninám festivalu popřál také starosta Nového Města nad Metují Milan Slavík, pro něhož to byla ve starostenské funkci premiéra: „Festival je součástí Nového Města. Je to tradice, která bude jistě pokračovat a město jej bude podporovat i v dalších letech,” slíbil starosta, který festivalu popřál hlavně plné hlediště a divákům hezké zážitky.

Porotu zastupoval Ondřej Kepka. „Dnes jsem si uvědomil, že jsem tu byl poprvé před 20 lety s komedií Stará láska nerezaví, která tehdy docela uspěla," připomněl svou provázanost s festivalem režisér Kepka, který připomněl, že komedie patří k nejnáročnějším žánrům. „Je to asi nejtěžší, co filmař může vyrobit. Nepovedená komedie se pozná hrozně rychle - na rozdíl od nepovedeného dramatu, kde to může vypadat, že to tak ten tvůrce myslel. Ale když se nikdo nesměje u komedie, tak je jasné, že je něco špatně," dodal Ondřej Kepka, který pronesl zaklínací formuli: „Tímto považuji festival za zahájený."

- Hynek Čermák - Děti Nagana, Vánoční příběh

- Tom Branton - Děti Nagana

- Dan Pánek - režisér, Děti Nagana

- Luděk Sobota - cena za nezapomenutelné role

- Alice Nelis - režisérka, Buko

- Kryštof Hádek - Grand Prix

Prvním promítaným soutěžním snímkem byl „Život pro samouky, který v novoměstském kině doprovodily herečky Jana Plodková a Barbora Seidlová, které doprovodila režisérka Jitka Rudolfová. „Jsem, ráda, že můj kinematografický život má stále co nabídnout takovému festivalu,” řekla představitelka hlavní role Jana Plodková. „Moje role mi trochu připomínala Bridget Jones - ženskou od rodiny, která ze života neděla drama a spíš čeká, co se bude dít. Vím, že mnoho žen se v Kláře vidělo,” dodal herečka.

Podle stopek smíchoměřičů ocenili diváci „Život pro samouky” 17,3 procenty smíchu. Druhý soutěžní film „Za vším hledej ženu” byl méně úspěšný, diváci se smáli 10,8 procent filmu.

Nové Město nad Metují teď čeká dalších pět dní plných komedií a doprovodného programu. Dnes budou o divácký smích usilovat komedie „Cool Girl” a „Grand Prix”. V doprovodném programu zahraje kapela Revival Kabaret.

Zítřek bude o překonávání překážek - téměř vyprodanou komedii „Buď chlap!” bude následovat snímek „Ostrov”. Před kinem zazpívá mladý popový zpěvák Sofian Medjmedj.

Ve středu návštěvníci festivalu zavzpomínají na rok 1998 - o tom, jak jedno hokejové mistrovství může ovlivnit několik životů, pojednává komedie „Děti Nagana”. Po promítání si s diváky popovídá režisér snímku Dan Pánek a herci Tom Branton a Hynek Čermák. Právě poslední jmenovaný ztvárnil také jednu z postav v dalším soutěžním snímku - „Vánoční příběh”. Před kinem zazpívá Anna Julie Slováčková.

Pátý festivalový den bude opravdu bomba! Před kinem totiž (nejen) dětem zazpívá a zahraje kapela Bombarďák. V kině se budeme smát komediím „Buko” a „Můžem i s mužem”.

Pátek bude patřit vyhlašování cen odborné poroty, ceny divácké (udělované na základě prosmátého času při soutěžních projekcích) a ceny pořadatele festivalu Za nezapomenutelné role v komediálních filmech - tu si osobně převezme Luděk Sobota. O cenu diváckého smíchu zabojuje poslední film - Přání k narozeninám.