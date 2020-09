Michael Foret (s kapelou ForetGump) na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují ukončil Dny evropského dědictví a zároveň zahájil 42. ročník festivalu české filmové komedie. „Doufám, že se i s rouškami letos budeme hodně smát,“ popřál fetivalu jeho ředitel Zdeněk Krákora a upozornil na veselé festivalové roušky s pěti variantami úsměvů, které jsou k mání po stokoruně v novoměstském Kině 70.

V neděli se festivalové dění přesunulo do kina 70 a tam už také letos zůstane. Ještě před oficiálním zahájením festivalu diváky i kolemjdoucí naladila místní kapela The Acoustics – zazněly hity The Beatles. Pak už se dění přesunulo skutečně do kina, kde 42. ročník zahájil moderátor festivalu Michal Jančařík se svými hosty mezi nimiž byl i porotce Ondřej Kepka. Ten festival oficiálně zahájil a vzpomenul přitom na dlouhou tradici smíchu nad Metují.

„Tady soutěžily už filmy jako Adéla ještě nevečeřela nebo první díl Básníků, je to velká tradice a já jsem za to moc rád. Ať jsou filmy jaké jsou – a my porotci jsme často až moc kritičtí – vím, kolik úsilí stojí takový film natočit a vypustit do kin, jsem rád, že se točí a že se lidé smějí,“ promluvil k divákům Ondřej Kepka.

„Jsem rád, že se festival nezrušil jako jiné festivaly, že ten náš tady máme a že se snad i přes ty roušky budete hodně smát,“ vzkázal za Královéhradecký kraj Martin Červíček a poděkoval i starostovi Nového Města nad Metují Petru Hablemu za to, že v nelehkém rozhodování dal festivalu letos zelenou.

Čtyři roky byl patronem festivalu komedie Jan Hrušínský, který čestný titul předal dál. V neděli na dálku popřál festivalu krásné filmové komedie a z letošního ročníku doporučil film Vlastníci.

Ten diváci v Kině 70 viděli jako první a při jeho sledování podle sdělení smíchoměřičů prosmáli 12,7 procent času.

Novinkou letošního ročníku jsou online besedy. “Herci a tvůrci komedií hrají, točí, jsou zaneprázdněni – dohánějí čas, kdy pracovat nemohli. Proto jsme se rozhodli, pokud to půjde, zřídit teleporty a s tvůrci a herci besedovat alespoň online,“ vysvětluje Krákora. Na zahájení festivalu se tak do novoměstského kina připojil režisér promítaného filmu Jiří Havelka.

„Ten film musí mít trychtýř a nasát co nejvíc diváků, proto je takový možná až moc ostrý. Na druhou stranu – i já jsem protrpěl schůze SVJ a až tak za 3-čtyři roky jsem se tomu začal konečně smát,“ přiznal Havelka.

Dnes čeká diváky novoměstského kina komedie Ženská na vrcholu (17 hodin). Dorazit by měla delegace v podání Anny Polívkové, Jany Krausové, režisérky Lenky Kny a kameramana Michaela Baumbrucka) a Chlap na střídačku (20 hodin, delegace režisér Petr Zahrádka).

V úterý 15. září se bude od 17 hodin promítat Šťastný nový rok a 3Bobule (20 hodin, delegace: producent Tomáš Vican, Radim Novák). Před kinem v úterý v 16:30 vystoupí Josef Alois Náhlovský se svojí kapelou Kozí bobky, od 18 hodin Pepa Nos.