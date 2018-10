Festival smíchu dnes spěje do finále

Nové Město nad Metují - Ani šestý festivalový den nepřerušil tradici dopoledního pohádkového promítání - Dukátová víla a Hurvínek a kouzelné muzeum, to byly snímky, které bavily nejmenší publikum. Následoval opět film Backstage a komedie Všechno nebo nic. Odpoledne diváky bavila dvojice Vali´s Avenue českými i zahraničními hity.

Soutěžní snímky byly opět dva a oba doprovodily vzácné delegace. Mimo to je vřelým slovem uvedl patron festivalu Jan Hrušínský. “Někdy slyšívám, že jsem prezident festivalu, já mám ale radši slovo patron. Myslím, že prezidentů už máme dost a já bych byl opravdu nerad zařazen mezi ně,” vysvětlil Jan Hrušínský.



První soutěžní snímek zavedl diváky na hory. Špindlu režiséra Milana Cieslara se diváci smáli opravdu hodně. Pokud by se počítala beseda následující po filmu, nejspíš by zaútočil i na (prozatím) vedoucí snímek Po čem muži touží.



Besedy s diváky se zúčastnili herci David Gránský a Jan Plouhar. První jmenovaný popřál festivalu k významnému výročí. “40 let, to už je dospělost, zkušenosti. Přeji festivalu jen to nejlepší k tak krásnému výročí,” řekl herec a moderátor. “Víte, já mám rád komedii, se spoustou lidí si ale v tomhle ohledu moc nerozumím, nejradši mám černý humor. Komediální role mám samozřejmě rád, ale takový masový vrah, na tom bych se taky asi rád vyřádil,” doplnil Gránský.



Druhá komedie byla opět promítána venku - v areálu firmy Halla. Že Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, to asi víme všichni. Své o tom ví i režisér této komedie Filip Renč. Ten diváky pochválil, že i v takovém chladném počasí vážili cestu na letní scénu i přesto, že recenze k jeho filmu nebyly pozitivní. “I když kritici Zoufalé ženy moc nepochválili, dokonce jsem se dozvěděl, že je to prý nejhorší film roků a staletí, my si za ním stojíme,” prohlásil režisér. Podpořit snímek natočený podle knihy Haliny Pawlovské přijela i filmová babička Zdena Procházková. Dvaadevadesátiletá herečka komedii viděla prý vůbec poprvé. Káťa Dufková