Festival smíchu zahájil film Po čem muži touží, diváci třetinu prosmáli

Nové Město nad Metují - Týden plný smíchu v neděli zahájila komedie Po čem muži touží režiséra Rudolfa Havlíka. Ještě předtím ale novoměstské náměstí rozproudil Adam Mišík s kapelou. V 17 hodin pak 40. festival české filmové komedie zahájil hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, starosta Nového Města nad Metují Petr Hable a ředitel Městského klubu Zdeněk Krákora.

“První krůčky dělal náš festival v roce 1978, v tu dobu jsem první krůčky dělal i já, oba jsme nyní v těch nejlepších letech,” glosoval Zdeněk Krákora. Ke čtyřicítce pak festivalu popřál i hejtman: “Čtyřicátiny, to je vlastně taková puberta. Jsem rád, že je festival fresh a cool, a že to je jedno z míst, kam lidé rádi jezdí,” podotkl Jiří Štěpán.



Komedii Po čem muži touží, která odstartovala soutěžní týden, diváci doslova prosmáli - smíchoměřiči naměřili 33% prosmátého času. Film přijeli podpořit jeho tvůrci - režisér Rudolf Havlík, autorka scénáře Radka Třeštíková, herci Sára Sandeva, Lucie Šteflová, Richard Jaroslav Müller a autor průvodní písně Julián Záhorovský. Na besedě po filmu prozradili třeba i to, že by v kůži opačného pohlaví vydrželi maximálně dva měsíce nebo jak se Anička Polívková učila být Jiří Langmajer. Záznam z besedy najdete na facebookové stránce festivalu.



Alternativní scéna BIOPLANETA se rozjela už o den dříve. V sobotu 22. září prostor bývalých kasáren ožil čilým ruchem - uvnitř skate závody a venku airsoftová bitka. “Myslím si, že je velice dobře, že je program i pro mladé. Pevně věřím, že týden prožijete se smíchem, dobrou náladou a rádi navštívíte i doprovodný program,” nechal se slyšet starosta Petr Hable.