„Německý klavírista Matthias Kirschnereit zkombinuje prvního květnového dne posluchačsky vděčné Beethovenovy klavírní opusy s drobničkami domácí provenience – vybranými částmi z klavírních cyklů skladatelů, kteří letos slaví výročí," prozradila Kateřina Ostradecká z Agentury pro rozvoj Broumovska a doplnila, že klavírista přijal roli rezidenčního umělce 19. ročníku festivalu a kromě komorního zahájení se představí i na koncertě v kostele sv. Jakuba většího v Ruprechticích, kde v sobotu 24. srpna od 18:00 doprovodí vybraného laureáta soutěže Broumovská klávesa.

„Je mi velkým potěšením, že mohu letošní ročník festivalu Za poklady Broumovska zahájit sólovým recitálem. Opravdu se těším na provedení děl Ludwiga van Beethovena, Bedřicha Smetany a Leoše Janáčka. Společně tak oslavíme Rok české hudby 2024! Brzy na viděnou!" uvedl Matthias Kirschnereit.

Vstupné na předehru je 290 korun, v ceně je také číše vína a setkání s interpretem. Vstupenky je možné zakoupit online na www.zapoklady.cz nebo osobně na pokladně prohlídkového okruhu broumovského kláštera.

V sobotu 15. června bude festival pokračovat v broumovském sále Dřevník koncertem „The Blues Brothers“, na kterém zazní skladby z kultovního amerického hudebního komediálního filmu. Za doprovodu The Loop Jazz Orchestra se představí sólisté sboru The Jeremy Winston Chorale, které už festivalové publikum zná z úspěšného loňského koncertu v Božanově.

„O slavnostní zahájení hlavního programu 19. ročníku festivalu se v sobotu 29. června od 18 hodin v broumovském klášterním kostele sv. Vojtěcha postará Filharmonie Hradec Králové a dirigent Jan Miłosz Zarzycki. Duchovní otevření koncertu v podobě Sukovy Meditace na staročeský chorál vystřídá slavnostní dílo pro orchestr Carmina lucemburgiana rezidenční skladatelky festivalu Sylvie Bodorové. Letošní 19. ročník představí komplexně dílo této nejvýznamnější domácí soudobé skladatelky hrané především v zahraničí," popisuje Kateřina Ostradecká. Slavnostní zahájení festivalu pak uzavře vitální Česká suita Antonína Dvořáka plná odkazů na bohatou českou melodičnost, plně charakterizující tvorbu svého autora.

Filharmonie Hradec Králové, festival Za poklady BroumovskaZdroj: archiv festivalu Za poklady Broumovska

„V Roce české hudby bude mít 19. ročník festivalu Za poklady Broumovska ambici ukázat domácí hudbu v kontextu historie a současnosti a vyzdvihne fakt, že česká hudba je významný vývozní artikl a je zároveň bodem zájmu mnoha zahraničních umělců. To akcentuje dramaturgie ve spolupráci se zahraničními interprety, kteří do svých programů zařadí na doporučení festivalu díla českých skladatelů (finská flétnistka Päivi Väisänen a klavírista Jari Tyni, polské dechové kvinteto Cracow Golden Quintet, hornisté Luca Benucci (Itálie), Ricardo Matosinhos (Portugalsko), nebo polský dirigent Jan Miłosz Zarzycki s Filharmonií Hradec Králové“, vyjmenovává umělecká ředitelka festivalu Tereza Kramplová.

Během letních koncertů se festivalovému publiku představí také čeští interpreti: Czech Accordion Trio, klavíristé Ivo Kahánek, Miroslav Sekera a Marek Kozák, sopranistka Simona Houda Šaturová, hornisté Zuzana Rzounková a Jan Vobořil, varhanice Daniela Hřebíčková nebo Jihočeská komorní filharmonie pod vedením Vojtěcha Spurného, která 19. ročník festivalu uzavře v sobotu 31. srpna 2024 v klášterním kostele sv. Vojtěcha. Na většinu koncertů bude vstupné dobrovolné, jehož výtěžkem festival podpoří opravu broumovských kostelů.

„Novinkou festivalu budou prohlídky s průvodcem běžně nepřístupných kostelů broumovské skupiny, které chystáme po vybraných festivalových koncertech. Plánujeme spojit prohlídku s koncertem jako ucelený zážitek,“ říká Tereza Kramplová.

Festival Za poklady Broumovska se již několik let snaží podporovat domácí soudobou tvorbu, spolupracuje s významnými českými skladateli, jako jsou Tomáš Ille, Kryštof Marek či Jan Kučera. Všichni jmenovaní vytvořili během posledních tří let na objednávku festivalu inspirativní premiéry – díla úzce spjata s Broumovskem, jeho geniem loci, krajinou, architekturou a kulturním dědictvím. Velmi často využijí v premiérách i duchovní tématiku. Nejinak tomu bude i v roce 2024, kdy rezidenturu přijala významná česká skladatelka Sylvie Bodorová.

Magický zážitek nabídne festival v podobě doprovodného programu: divadelně-hudebního recitálu „Malý princ“. Herec Jan Cina se v něm – obklopen zvukem smyčcového kvarteta a piana – na celý večer promění v Malého prince a zazpívá společně s Vendulou Příhodovou, v alternaci s Kateřinou Bohatovou, původní písně hudebního skladatele a textaře Kryštofa Marka. Umělci improvizačně propojí hudbu mluveným slovem, a to nejen z nejznámějšího pohádkového příběhu Antoina de Saint-Exupéryho. Recitál se bude konat v pátek 26. července v zahradě broumovského kláštera.

Vstupné na většinu koncertů je dobrovolné, ostatní vstupenky na www.zapoklady.cz

Festival Za poklady Broumovska je hudební festival s jedinečnou atmosférou. Každé léto otevírá brány unikátní skupiny broumovských kostelů, které rozeznívá podvečerními koncerty renomovaných umělců z České republiky i ze zahraničí. Genius loci broumovského regionu, benediktinská historie a architektura zasazená do nádherné krajiny, to vše ve spojení s klasickou hudbou vytváří jedinečnou atmosféru festivalu, který se prostřednictvím špičkové hudby dostává do srdcí hudbymilovných posluchačů. Festival udržuje dlouhodobé cíle v podobě podpory mladé nastupující generace umělců, upozorňování na kritický stav kostelů a popularizace klasické hudby ve všech jejích podobách široké veřejnosti. Vstupné na vybrané koncerty je dobrovolné a přispívá k péči na záchranu kostelů broumovské skupiny.