Filmař, herec i ředitel sociální služby Tomáš Magnusek bude kandidovat do Senátu

Společná cesta ke změně. Tak zní motto náchodského rodáka a vystudovaného pedagoga Tomáše Magnuska, který je všeobecně známý jako herec a režisér, působí jako člen Rady města Náchoda a také jako ředitel náchodské terénní sociální služby Společné cesty – osobní asistence. S blížícími se čtyřicátými narozeninami oznámil novinku, a to kandidaturu do horní komory Parlamentu ČR – Senátu ve volebním obvodě v Náchodě. Jako senátor by se rád věnoval posílení tématu sociální politiky a novele zákona o sociálních službách.

Tomáš Magnusek oficiálně oznámil svou kandidaturu do Senátu PČR ve svém rodnémNáchodě 9. května 2024. | Foto: archiv T. Magnuska