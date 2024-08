Od 14. do 18. srpna v Červeném Kostelci opět přivítají folklorní špičku z celého světa a dosyta si užít krásného folkloru a tance. A na co se mohou návštěvníci těšit? „Letos přivítáme 17 účastníků, což je jeden z nejvyšších počtů, co jsme tu kdy měli," říká ředitel festivalu Tomáš Šimek, že 11 souborů bude ze zahraničí. „Vystoupí soubory z Kolumbie, Thajska, Indie, Gruzie, Tchaj-wanu, představí se chůdaři z Francie či vlajkonoši z Itálie," zmínil jen část účastníků, kteří se ve Smetanových sadech i v samotném městě představí. Samozřejmě nebudou chybět ani domácí soubory a oblíbení Slováci.

Představí se téměř 600 vystupujících

Nejpočetnější soubory dorazí z Indie a Gruzie, které mají po 40 členech. Celkem se v Červeném Kostelci představí na 600 vystupujících. S takovýmto množstvím lidí je spojena i spousta pořadatelské práce v podobě zajištění ubytování, stravování a dopravy.

„Žádný soubor nemá nijaké vysoké požadavky. Folklor je styl kultury, jehož představitelé nejsou nijak nároční. Dá se říci, že jediné požadavky a omezení se týkají třeba Indů a Thajců, kteří nemohou z náboženských důvodů jíst některé druhy masa," říká Tomáš Šimek, že ve folklorním světě si nikdo na hvězdné manýry nepotrpí.

V Červeném Kostelci bude ubytovaná jen minoritní počet účinkujících. „Většina z nich je rozeseta po blízkém okolí a najdou zázemí v Náchodě, Velkém Poříčí, Malých Svatoňovicích či Hronově."

Fenomenální Gruzínci jedou týden autobusem

Nejdéle pojede do Červeného Kostelce gruzínský soubor z hlavního města Tbilisi. Na cestu se tanečníci vydali už minulou středu autobusem, ve kterém stráví několik dní.

„Mají to letos poněkud komplikovanější, protože dříve jezdili přes Ukrajinu a Polsko, což nyní není možné. Proto se museli vydat jižní cestou přes celé Turecko a s menšími přestávkami stráví sedm dní v autobusu," zmínil ředitel festivalu a dodal, že národní soubor, má obrovský úspěch po celém světě. „Je to naprostá, naprostá špička," je Tomáš Šimek potěšen, že soubor ověnčený cenami z mnoha mezinárodních světových festivalů se opět po sedmi letech podařilo opět přivést do Červeného Kostelce. Dorazit by měl po týdenní cestě ve středu.

„Představí nám tradiční folklor, který je okořeněný až kaskadérskými kousky. Při vystoupeních se žádný divák zaručeně nebude nudit," ujišťuje Šimek s připomínkou, že v Červeném Kostelci vystupovali Gruzínci už v roce 2017, kdy suverénně ovládl diváckou soutěž.

Thajci dostali víza na poslední chvíli díky české ambasádě

Doslova na poslední chvíli dostala víza další pozvaná folklorní skupina - tentokrát z Thajska. „Tento stát se v Červeném Kostelci představí poprvé, takže jejich kultura bude pro diváky úplnou novinkou. Poslední část skupiny dostala víza teprve před několika dny. Velké poděkování patří českému velvyslanectví v Bangkoku za skvělou práci pro náš festival," zmínil ředitel festivalu, a jako perličku zmínil logistický oříšek, na jehož rozlousknutí jsou ale pořadatele připraveni. „Thajci dorazí ve čtyřech skupinách - dvě přiletí do Vídně, ale ve 12hodinovém rozestupu. Další přilétnou o den později do Prahy a poslední skupina přijede z Finska," říká Tomáš Šimek, že organizátoři si pro účinkující do Vídně a Prahy musí přijet.

Ještě vzdálenější asijský zástupce přiletí z Tchaj-wanu. Jeho členové patří k jednomu z 16 tamních domorodých národů. Jejich tance zahrnují složitou práci nohou a gesty rukou vypráví příběhy nebo oslavy důležitých událostí.

Na pódiových prknech nebude chybět ani temperament Latinské Ameriky. O ten se postará mexický soubor, který představí jak klasické mexické tance, tak indiánské tance Aztéků. „Ty v Kostelci budou k vidění také úplně poprvé."

Z evropských souborů je třeba vyzvednout francouzské „chůdaře". Tanečníci na chůdách zachovávají tradici od roku 1927. „Takovýchto souborů není už moc. Dostat je sem rozhodně není úplně jednoduché. Tím, že jich je málo, tak mají pozvánky do celého světa a vždy to je malý zázrak, když se objeví tady u nás," těší se na jejich vystoupení Tomáš Šimek.

Lucie Bíla a Čechomor vyprodali zahajovací koncert

Jak je již zvykem, první festivalový den opět bude patřit mimořádnému koncertu, na který se bude dlouho vzpomínat. Mimořádný hudební zážitek zazní ve festivalovém areálu tentokrát v podobě společného koncertu obstarají kapela Čechomor a několikanásobná zlatá slavice Lucie Bílé. V tuto chvíli pořadatelé hlásí vyprodáno. „Upozorňujeme, že v předprodeji a ani na místě již nejsou vstupenky k dispozici," říkáTomáš Šimek, že 2500 lístků, které šly do předprodeje budou rozebrány. Koncert se uskuteční za každého počasí ve venkovním areálu. „V případě deště se vybavte pláštěnkami, respektujte prosím zákaz deštníků," připomínají pořadatelé jak se vypořádat s případnou nepřízní počasí.

Novinkou je minifestival vína

Osa programu navazuje na zaběhnutou tradici. Pozornost si zaslouží páteční novinka, při níž během odpoledne a večera dojde nejen na tradiční folklorní vystoupení, ale také na lahodné chvíle spojené s nápojem bohů. „Do našeho folklorního festivalu letos zakomponujeme minifestival vína. K dispozici bude zvláštní zóna umístěná v prostoru mezi školami, kde se představí zhruba 15 špičkových vinařů se svými produkty a nabídnou možnost ochutnat jejich produkty," zvou pořadatelé milovníky vína.

Aby si 70. mezinárodní folklorní festival užili úplně všichni připravili pořadatelé bohatý doprovodný program pro všechny generace. Vstupné na festival je možné buď permanentku v ceně 290,- která opravňuje ke vstupu do areálu festivalu od čtvrtka do neděle nebo jednodenní vstupenkou za 100,- (čtvrtek) nebo 150,- (pátek a sobota).