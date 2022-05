S nějakou striktní životosprávou si velkou hlavu nedělá. „Kouřím už minimálně 40 let, tak to už nepřestanu. Ale teď jezdím pro levnější cigarety do Polska,“ nezapírá svou kuřáckou vášeň. Přípravu na zápasy si ale ošidit nedovolí. „Je to náročnější než dříve. Bez tréninku by to nešlo. Kdybych se měl válet doma a jít jen v sobotu na zápas, tak mě to schvátí. Alespoň jednou týdně se proběhnu a zatím to funguje,“ říká s tím, že počítá s návratem na hřiště i na podzim. „Jestli sem nevlítne Putin, tak určitě jo,“ nehodlá zatím pověsit kopačky na hřebík.

Nad dotazem, jestli je Luboš Kudláček nejstarším aktivně hrajícím fotbalistou na Náchodsku se místopředseda výkonného výboru OFS Náchod Petr Vokál vůbec nerozmýšlí. „Určitě je. Je rozhodně jediným fotbalistou starším 60 let a navíc hraje pravidelně. Je to v dobrém slova smyslu pozitivní výjimka, že někdo v tomto věku je schopen týden co týden nastupovat,“ smekl před fotbalovým srdcem otovického zadáka. „Není to tak dávno, co jsem ho viděl hrát a není žádný velký rozdíl mezi ním a pětatřicetiletými kluky,“ ocenil fyzickou zdatnost 64letého fotbalisty.

Při vší úctě k jeho výkonu si ale Petr Vokál trochu posteskl nad tím, že 50ti, 60tiletí fotbalisté hrají základní soutěže. „Byly doby, kdy mistrovské soutěže hráli hráči nad 40 let jen výjimečně. Dneska na venkově to je tak, že kdo má ruce a nohy a přijde na hřiště, tak hraje. Tím ale v žádném případě nesnižuji kvalitu pana Kudláčka,“ ujišťuje. Upoutat mladou generaci u fotbalu je podle jeho slov obtížné. „My jsme měli fotbal a hokej a nic moc víc nebylo. Těch lákadel a možností je nyní pro mladé kluky spousta. A v tom věku 16, 18 let nemají prostě disciplínu kousnout se a vydržet u toho. Jsou výjimky, ale takových je málo, strašně málo,“ dodává Vokál.

V Královéhradeckém kraji ale Luboš Kudláček není tím úplně nejstarším fotbalistou. Branku Převýšova hájil v posledním kole celý zápas 67letý František Hansl.

Před Otovicemi je nyní poslední zápas jara s Heřmánkovicemi. „A pak budeme mít posezení s klukama, což je na tom fotbale pomalu nejlepší,“ dodává fotbalista, jehož někteří spoluhráči jsou o dvě generace mladší.

Chcete vědět, jak se udržet fit i v pokročilém věku? Jakub Jirgle, profesionální kondiční trenér, shrnul základní radu (nejen pro fotbalisty) do pořekadla „všeho s mírou“.

I s přibývajícími roky je třeba zůstat dostatečně pohyblivý a silný, aby se předcházelo rizikům zranění. „Proto bych zařadil jednou či dvakrát týdně posilování celého těla ve fitness nebo například formou kruhového tréninku, aby šlachy a svaly zůstaly zpevněné. Tyto tréninky bych doplnil lehkou aktivitou (běh, kolo, plavání) a určitě bych také doporučil jógu,“ uvedl Jirgle.

Z hlediska stravy je prý vhodné se zaměřit na dostatečný přísun kvalitních bílkovin a zdravých tuků. „Bílkoviny pomohou udržet funkční svalovou hmotu a sníží riziko řídnutí kostí. Po třicítce mužům klesá hladina testosteronu, proto je vhodné doplňovat i zinek. Na podzim a v zimě je důležité suplementovat vitamin D3, jelikož nemáme dostatek slunečního svitu, a ovlivňuje to jak náladu, tak sílu,“ dodal expert.