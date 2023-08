Během několika málo hodin nabídla obloha nad Broumovskem mimořádnou podívanou. Hlavními aktéry byly na jedné straně temné mraky zvěstující blížící se bouřku a paprsky zapadajícího slunce na straně druhé. Potemnělé domy na náměstí ostře kontrastovaly s žluto-oranžově nasvíceným podhůřím Javořích hor v pozadí a hra světel budila dojem, že za městem hoří.

Předúplňkový soumrak nad Broumovem nabídl barevnou podívanou. | Foto: Čestmír Černý

Právě někdy v té době, kdy obloha skýtala barevnou podívanou, dorostl podle astronomického kalendáře měsíc do úplňku (ve 20.33 hodin), ale nad horizont vyšel zhruba o 40 minut později. Zatažená obloha však zprvu jeho pozorování neumožnila. Později se však oblačnost protrhala a první ze dvou srpnových úplňků (tento byl Jeseteří) ozářil noční nebe.

Při včerejším superúplňku byl Měsíc vzdálený od Země 357 307 km. "Při druhém srpnovém superúplňku, který vyjde na 30. srpna bude Měsíc ještě o pár desítek kilometrů k zemi blíže - konkrétně 357 185 km. "Ten co nastal včera, se nazývá Jeseteří, ten druhý Modrý. Je to z anglického výrazu Blue Moon, což znamená něco jako u nás termím Jednou za uherský rok..," vysvětluje amatérský astronom Čestmír Černý s tím, že dva úplňky v měsíci jsou jen jednou za čas. "Úplněk nastává zhruba po 28 dnech, takže to vychází většinou jednou za kalendářní měsíc," dodává. Podle jeho slov úplněk pro astrofotografy není zas tak atraktivní. "Je to v podstatě jen světlá jasná koule, bez nějakých detailů. Nejlepší je pro focení je půlka, nebo srpek díky světlu, které na něj dopadá šikmo a vytváří stíny, které na něm zvýrazní různé krátery a pohoří," dodává astrofotograf, který má svou observatoř v Křinicích.

