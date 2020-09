Včera se v Kině 70 promítalý dva soutěžní snímky. Prvním filmem byla "Ženská na vrcholu" režisérky Lenky Kny. Do Nového Města ji divákům přivezla právě režisérka snímku, která spolu s kameramanem Michaelem Baumbruckem, představitelkou hlavní postavy Annou Polívkovou a Janou Krausovou zavzpomínali na natáčení v horských podmínkách i na to, jak dlouho film připravovali.

"O filmu jsme mluvili asi tři roky - než se všechno dalo dokupy a než se sehnaly peníze," uvedla režisérka snímku. Některé okolnosti šly naopak jako po másle a rychleji a snadněji, než by tvůrci čekali. "Malou herečku jsme objevili při obhlídce místa, prostě se nám líbila, tak jsme jí dali přečíst text. Ještě číst neuměla, přečetla jí to kamarádka, ale byla výborná. Pak jsme ji pozvali do Prahy a bylo jasno - chceme ji do filmu!" vysvětlila Kny s úsměvem. Úsměv byl i pod rouškami diváků a to celých 7,7 procent.

Druhý ze soutěžních filmů, v pořadí už třetí promítaný, byl "Chlap na střídačku". Do kina ho doprovodil jeho režisér Petr Zahrádka. Diváky rozesmál vyprávěním o podmínkách natáčení.

“Pražáci nás nikde nenechali točit. Vždycky jsme někam přišli a řekli jsme, že tam chceme točit na chodníku a zjistili jsme, že to nejde. Takže já jsem třeba neměl ani židli, nade mnou celý den stál policista a sledoval, jestli si náhodou ani nesednu. Prý by stolička byla zábor,” postěžoval si s úsměvem režisér. Komedie o jednom muži a dvou ženách diváky bavila více než snímek z Tater a "Chlap na střídačku" tak s 26,6 procenty prozatím vede tabulku smíchu.

V doprovodném programu diváci slyšeli hity Dalibora Jandy v podání Richarda Kmocha a kapely Gemini.Veselé festivalové roušky jdou na dračku a k prodeji je v kině 70 už jen pár kusů. "Je vidět, že se chceme smát na rouškách i pod nimi, a to je dobře," těší Kateřinu Tohlovou.

Dnes diváci v Kině 70 uvidí Šťastný nový rok (od 17 hodin) a 3Bobule (od 20 hodin, delegace: producent Tomáš Vican, herec Radim Novák). Před kinem v úterý v 16:30 vystoupí Josef Alois Náhlovský se svojí kapelou Kozí bobky, od 18 hodin Pepa Nos.

Ve středu se na festivalu promítá film Špindl 2 a Ženská pomsta, kterou doprovodí režisér Dušan Rapoš. Před kinem odpoledne zazpívá Hanka Křížková.