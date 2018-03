FOTO: Hasiči cvičili, jak uhasit zámek

Výroba - Výroba Montážní dělník 20 100 Kč

Montážní dělníci mechanických zařízení MONTÁŽNÍ DĚLNÍK/-ICE. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20100 kč. Volných pracovních míst: 40. Poznámka: JEDNÁ SE O AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁNÍ - zaměstnavatelem je pracovní agentura Smart Work Logistics s.r.o., Pracovní poměr na dobu určitou (do 30.6.2020). , Místo výkonu práce: Ammann Czech Republic a.s., Nové Město nad Metují., Náplň práce: montážní a pomocné práce ve strojírenství - montáž hutnicích strojů., Požadavky: zdravotní způsobilost - fyzická zdatnost; samostatnost; solidnost; spolehlivost; flexibilita; pracovitost - chuť pracovat i přesčas (přesčasy jsou propláceny); manuální zručnost; vysoké pracovní nasazení; základní orientace ve strojírenské výrobě; výpis z rejstříku trestů., Zaměstnanecké výhody: příspěvek na stravu 35,- Kč/den; příspěvek na dopravu., Kontakt telefonicky od 08:00 hod. do 14:00 hod. - pan Horvat Ivan, tel.: 737 846 339.. Pracoviště: Smart work logistics s.r.o. - pracoviště 1, Náchodská, č.p. 145, 549 01 Nové Město nad Metují 1. Informace: Ivan Horvat, +420 737 846 339(08:00hod.do14:00hod.).