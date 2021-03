V silné mezinárodní konkurenci se naše jabloň neztratila a ze 14 finalistů skončila uprostřed – více než 32 tisíc hlasů stačilo na krásné sedmé místo.

Nejvíce hlasů získal Strom čarodějnic - tisíciletý cesmínový dub ze španělské Leciny, pro nějž hlasovalo více než 104 tisíce lidí. Stal se tak po zásluze s velkým náskokem Evropským stromem roku 2021

„Rádi bychom poděkovali za neskutečnou vlnu podpory, která se vzedmula“ těší Mirku Soldánovou z MAS Stolové hory, která jabloň spolu s dalším nadšenci nominovala.

"Máme důvod slavit. Slavit nejen umístnění v soutěži o Strom roku starého kontinentu, ale především to, jak jsme ukázali, že dokážeme držet při sobě, pomáhat si, inspirovat se, vytvářet nová přátelství a příběhy. To je pro nás to nejcennější," váží si všech těch, kteří například pekli štrúdly na podporu jabloně i na druhém konci republiky. "Co republiky, i světa," zmiňuje, že kromě Čech, Německa a Polska se peklo i na jižní polokouli.

"Také jste sdíleli recepty, neváhali upéct štrúdly i pro zdravotníky. A všechno tohle dokázala jabloň s pohnutou historií v nádherné krajině pod stolovými horami. Příběh to byl pro nás doslova pohádkový a vězte, že nekončí."