Pro nadcházející turistickou sezónu přichází Muzeum stavebnice Merkur a Muzeum papírových modelů s výraznou změnou a novinkou. Tou je společný vstup do obou muzeí. Nově se vchází i do Muzea papírových modelů přes recepci v budově Muzea stavebnice Merkur.

Foto: archiv Pavla Frydrycha

„V loňském roce jsme nabízeli návštěvníkům zvýhodněnou společnou vstupenku a přišlo nám jako další krok logické propojit obě expozice,“ říká Pavel Frydrych, ředitel Merkur Police o.p.s., která provozuje obě muzea.

Vstup do světa kovových a papírových modelů nenechá nikoho na pochybách, co uvidí dál. V předsálí, v první místnosti před recepcí, čekají na návštěvníka sice pouze čtyři, ale unikátní modely. Ty reprezentují možnosti a „vztah“ papíru a železa. První, co člověk, který vstupuje do muzea uvidí, je impozantní papírový model ponorky Kursk doplněný o nejnovější model ze stavebnice Merkur – Žlutou ponorku. Zda byla inspirací nesmrtelná píseň legendárních Brouků nebo třeba svět Julese Verna už musí posoudit každý sám. A ještě monumentálnější je merkurový model hradu Karlštejn, který je doplněn o jeho papírového bratříčka.

„Návštěvník hned na začátku uvidí, co muzea nabízí a může sám posoudit, jak se lze s daným tématem popasovat. Modely z Merkuru působí masivně, oproti tomu papír je jemnější. Ale obojí je krásné. Instalace v předsálí není ale souboj mezi nimi, protože krása s krásou prostě nemůže bojovat. Spíše ukazujeme, že krása má mnoho podob,“ doplňuje ideu expozice Pavel Frydrych. Tuhle myšlenku dokládá i expozice, kde se na několika místech prolínají modely z papíru a kovu. Třeba hned na chodbě, spojující obě muzea, se nad hlavami návštěvníků vznáší letka letadel z merkuru i papíru.

V expozici Muzea stavebnice Merkur finišuje rekonstrukce Robotiky. Do konce měsíce by mělo být vše hotovo a návštěvník se může těšit na nově připravenou expozici, která se dotýká těch nejaktuálnějších technických témat současnosti.

A v Muzeu papírových modelů proběhne v polovině června reinstalace expozice. V plánu je obměna zhruba 50 až 60 procent exponátů.

Je tedy na co se těšit.

Muzea mají v letním období (květen-září) otevřeno denně od 9 do 17 hodin. Aktuální informace najdete na sociálních sítích a webových stránkách.