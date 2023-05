Během letošního dubna náchodští policisté několikrát zavítali na transfúzní stanici Oblastní nemocnice Náchod, aby hromadně darovali krev. Tato vzácná tekutina je totiž často zapotřebí i pro účastníky dopravních nehod. Policistům není lhostejná situace s nedostatkem krve na transfúzních stanicích napříč republikou.

Náchodští policisté v dubnu hromadně darovali krev. | Foto: Policie ČR

Policista rekordman - Libor Kareš.Zdroj: Policie ČRK akci se připojilo takové množství běžných dárců - policistů, ale hlavně i policistů prvodárců, že transfúzní stanice nakonec musela nabídnout tři termíny. Krev poskytlo celkem 26 policistů, přičemž někteří se museli k dárcovství krve dostavit i v dalších dnech.

Mezi dárci se byl i jeden rekordman, policista Libor Kareš, který za svou kariéru stačil už zachránit minimálně několik lidských životů. Jeho darování bylo v pořadí již sto druhé. Za léta, co transfúzní stanici pravidelně navštěvuje, už daroval přes těžko uvěřitelných 43 litrů krve. „Kolega se k jubileu vyjádřil skromně. Dárcovství bere jako samozřejmou věc a uvedl, že by rád v darování krve pokračoval i do budoucna. Nahlas vyslovil i své přání, aby se zapojily i mladší generace dárců, i proto celou akci vítá," sdělil policejní preventista Miroslav Mervart.

Policisté tak nad rámec svých služebních povinností pomáhají i touto formou. „Řídili se heslem, že nikdy nevíme, kdy může někdo potřebovat naši krev. Není náhoda, že uniformovaní policisté z přímého výkonu služby nosí označení krevní skupiny i na svých uniformách. Pomoci nebo dokonce zachránit život může být tedy jednodušší, než se na první pohled zdá," vysvětluje Miroslav Mervart a vzkazuje: „Pokud můžete, připojte se k policistům a darujte krev také. Pokud nemůžete, doporučte to těm, co mohou."