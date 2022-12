FOTO: Okolí náchodského zámku se vrátilo o staletí zpět. Podívejte se

Nejslavnějším českým pralesem je Boubín. Ale ještě do nedávna mu zdatně konkurovalo návrší kolem zámku v Náchodě. V džungli, která oblíbený zámek, kde se snoubí baroko s renesancí, obklopovala, by člověk horko těžko hledal nejen školku pro „pláňky a jaderníky“ z první poloviny 19. století známou jako Regnerovy sady, ale také o dalších sto let starší alej kněžny Kateřiny Zaháňské. Půvabná místa, která vznikla na původně pasteveckých plochách, totiž od poloviny 20. století postupně zarůstala a celá řada míst se stala neshůdných. Svah byl dokonce v několika místech nestabilní a docházelo k sesuvu půdy.

Foto: Deník/Petr Vaňous