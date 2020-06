Žádné mimořádné nájezdy do sousední země se ale nekonaly, i když český hlad po polských produktech potvrzovaly například v lázeňském městě Kudowa Zdrój desítky auta s českými „espézetkami“ parkující před oblíbeným marketem Biedronka.

Na českou klientelu čekali jak na smilování i prodejci na zdejší tržnici. Před ní parkovala pouze auta z Čech. U jednoho z nich postává Jaroslav Kos z Police nad Metují a čeká až se z nákupu vrátí zbývající dámské osazenstvo vozu. Přiznává, že cesty k severním sousedům mu chyběly.

„Jezdíme do Polska pravidelně, ne ani tak na nákupy jako spíše na kafíčko - třeba i dvakrát týdně,“ překvapuje svou odpovědí. „Je to tady hezčí prostředí, jsou tu hodně zahrádky a víc to tu žije,“ vyzdvihuje klady lázeňského města ležícího jen pár kilometrů za hraničním přechodem Náchod-Běloves.

Při cestě do Polska se ale na čerpacích stanicích nezastavuje. „Teď se to ani nevyplatí,“ říká při pohledu na cenu 4,19 za litr Naturalu 95, která při aktuálním kurzu kolem 6,10 korun za jeden zlotý činí více než 25,50 za litr. Na nedaleké čerpací stanici mezi Náchodem a Českou Skalicí přitom vyjde Natural na 24,90 za litr a nafta, která je v Polsku momentálně dražší než benzín, je ještě o 40 haléřů levnější.

Jiří Řezník