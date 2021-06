Přehradní nádrž Rozkoš byla o víkendu pod dozorem policistů na hlídkovém člunu i policejních preventistů. Slunné větrné počasí přilákalo nejen jachtaře, ale i jezdce na skútrech, padleboardech a také i plavce. Jak se bezpečně chovat na vodě a u vody bylo tedy velmi aktuálním tématem, společně s pracovníkem Státní plavební správy policisté kontrolovali, zda na vodě nejezdí nikdo bez patřičných oprávnění, pod vlivem návykových látek, nebo mimo vyznačené zóny. Na souši zase příznivcům vody připomněla preventistka důležitost zabezpečení osobních věcí i opatrnosti při koupání vzhledem k plavidlům na vodní ploše.

Policisté na hlídkovém člunu, který brázdí hladinu vodní plochy přepůlené dělicí hrází, kontrolovali, zda všichni, co vyjeli na vodu, mají v pořádku doklady k plavidlům i oprávnění plavidla řídit. Za tímto účelem zkontrolovali i všechna dopravodná plavidla malých plachetnic, které na ploše ten den závodily o kvalifikaci na větší sportovní klání. Jejich pozornosti neuniklo ani značení plavebních sektorů bójkami, které však provozovatel špatně ukotvil a bóje mu uplavaly příliš daleko do středu nádrže. Do hledáčku, a to doslova, protože jeden z policistů na přídi dalekohledem sledoval dění na hladině i přilehkých březích, se dostali také jezdci na vodních skútrech. Jeden z nich pak musel při kontrole sáhnout do peněženky a uhradit sankci, uloženou pracovníkem plavebního úřadu neboť na vodě příliš divočil, a tím provozoval nedovolenou akroobacii, při které mohla hrozit srážka s jiným plavidlem nebo i s plavcem. Na plavce, kterých na vodní hladině potkali policisté ten den několik, vždy řádně označených viditelnou bójkou, ostatně museli dávat bedlivý pozor i sami polciisté. Zkušená policistka v řídicí kabině však se služebním katamaránem, který policisté každoročně v letní sezóně několikrát použijí nejen ke kontrolám, ale také i k záchraně nedobrovolných trosečníků, brázdila vodní hladinu s přehledem a jen takovou rychlostí, jak bylo třeba.

Vyjíždět na hlídkovou plavbu budou policisté s člunem podle povětrnostních podmínek téměř každý víkend a o prázdninách i několikrát v týdnu. Kromě kontroly vodní hladiny, ale nebudou zapomínat ani na návštěvníky břehů, kterým budou opakovat preventivní rady a bezpečnostní připomenutí.