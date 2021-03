Nyní 11letá Emilka se sportu věnuje již od útlého věku. Její vztah k pohybu není náhodný, pochází ze sportovní rodiny.

| Foto: Archiv Dagi Dušánková

Maminka Dagmar „Dagi“ Dušánková je sedminásobnou Mistryní ČR v judu. Ta nejlépe ví, co obnáší vrcholový sport a do jaké míry je třeba vytvořit zázemí a dítě ve sportu podporovat. Dagi na začátku doufala, že by se Emilka mohla věnovat judu také, proto její první krůčky směřovaly do judistické haly na tatami a na baletní průpravu, ale gymnastika zvítězila na celé čáře a stala se celoživotní láskou. A tak se maminka věnuje nadále trénování v oddíl SKP Judo Náchod a Emilku vozí dvakrát týdně na gymnastické tréninky.