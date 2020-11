„Cestou na Dobrošov jsme před obcí Lipí viděli havarovaný automobil. Museli na místě čekat na příjezd policie, takže se bohužel nemohli ve stanoveném čase společně s námi zúčastnit pietního aktu,“ uvedl náchodský místostarosta Jan Čtvrtečka, že komorní setkání letos bez veřejnosti bylo ještě více komornější než se plánovalo.

Na místě nehody stále její nezavinění účastníci očekávali příjezd policie. Při pohledu na polohu auta nakloněného nad příkrým srázem, že jen notná dávka štěstí a chladná hlava řidiče je ochránila od mnohem horších následků.

„Vyjížděl jsem tady z té zatáčky a ze shora proti mně jelo auto. Najednou se mezi nás zezadu přiřítila červená Oktávka, narazila do zadní části auta a odhodila nás mimo asfalt,“ popsal nezaviněný střet řidič Josef Holý. „Tady je vidět, jak jsem drhnul podvozkem,“ ukazuje na „zoranou“ krajnici, „a letěl jsem přímo na tu břízu. Minuli jsme ji tak o deset centimetrů, akorát se o kmen rozbilo zrcátko. Naštěstí to u ní bylo pevnější a jak jsem měl stočený kola v záběru, tak se to chytlo a hodilo mě to zpátky na silnici,“ popsal nepříjemný okamžik za volantem Hyundaie.

Viník nehody bez zadní SPZ rychle pokračoval dál. Za pár sekund okolo profrčel policejní automobil, které ujíždějící auto pronásledoval.

„Byl to hrozný fofr, ani jsme to nestačili pořádně zareagovat. Byli jsme rádi, že jsme nespadli z té stráně,“ dívá se na takřka kolmý břeh pod vozem, kde k převracení auta na střechu chybělo opravdu jen pár centimetrů. „ To by s námi nedopadlo dobře. Celý život se pohybuji v dopravě, takže o těch bouračkách něco vím. Čekáme teď na dopravku a pak pojedeme na Dobrošov položit kytici k pomníku,“ nenechal se odradit válečný politický vězeň nepříjemným zážitkem o vzdáním úcty obětem všech válečných konfliktů.

Dopolední policejní honičku potvrdila i policie. „Jednalo se o pronásledování odcizeného vozidla Škoda Octavia. Při ujíždění před policií se řidič dopustil několika dopravních nehod a stále po něm policisté pátrají,“ uvedla tisková mluvčí náchodské policie Eva Prachařová.