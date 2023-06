FOTO: Ve školní jídelně a družině spadl kus stropu. Bylo tam okolo třiceti dětí

Ve středu 21. června hodinu po poledni spěchali hasiči do školní jídelny a družiny v ulici Bratří Čapků ve Lhotě za Červeným Kostelcem. Tři desítky dětí musely být evakuované do bezpečí, a to už před příjezdem jednotek. Ke zranění naštěstí nedošlo.

Pád stropu ve školní jídelně a družině ve Lhotě za Červeným Kostelcem. | Foto: SDH Červený Kostelec