Při slavnostním zahájení na pódiu nechyběl ani někdejší červenokostelecký starosta Petr Mědílek. „Nebýt jeho, nebylo by ani první setkání, ani to dnešní jubilejní třicáté,“ připomněla Marcela Nejmanová.

Druhým výrazným mužem byl Jan Nejedlo, který je od roku 2003 prezidentem tohoto setkání. Právě Jan Nejedlo si všiml častého názvu Kostelec a ihned s kamarádem dal dohromady pátrání. Tak se zjistilo, že v České republice je celkem 24 míst s tímto názvem.

Po představení všech zástupců z jednotlivých Kostelců nebylo pochyb o tom, kdo přijel z největší dálky. „Vyráželi jsme hodinu po půlnoci. Měli jsme to asi 360 kilometrů a dorazilo nás 25,“ prozradil starosta Kostolce u Povážské Bystryce Miroslav Michalík. „Účastnili jsme se už několika srazů, tady jsme již také jednou byli. Do soutěží se ale nezapojíme, nemáme na to tým – chalani, kteří hrají fotbal nechtěli přijet. Přijeli jsme se pobavit a večer pojedeme domů,“ dodal starosta obce s 260 obyvateli, která je obklopena panenskou horskou přírodou. „Každého zvu na návštěvu, u nás je krásně a žijí zde dobří lidé – stejně jako tady,“ dodal urostlý chasník.

Kdo se zúčastnil 30. setkání Kostelců v Kostelci:



Červený Kostelec

Kostelec nad Orlicí

Kostelec nad Labem

Kostelec nad Černými lesy

Kostelec na Hané

Kostelec u Holešova

Kostelec u Kyjova

Kostelec u Jihlavy

Kostelec u Stříbra

Vrbatův Kostelec

Kostelec u Zlína

Kostelec Hromnice

Kostelec u Heřmanova Městce

Kostolec Povážská Bystrica (Slovensko)

První setkání Kostelců se uskutečnilo v roce 1992 v Kostelci nad Černými lesy. Jde o putovní setkání a každý rok se koná v jiné obci nebo městě. Po celý den bývá k vidění mnoho sportovních střetnutí v různých sportovních disciplínách a připraven je bohatý kulturní program. Na pódiu v přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla se představil například Městský dechový orchestr, Podnikový orchestr Škoda Mladá Boleslav, Ivan Mládek a jeho Banjo Band, Koala Párty Band a další.

Zástupci jednotlivých Kostelců se mezi sebou utkali v několika disciplínách– v malé kopané, florbale, stolním tenise, střelbě a hasičském sportu. Kulturní program se odehrával nejen na podiu přírodního areálu, ale i na dalších místech po městě.

Zatímco Slováci přijeli z hor, krojovaní účastníci z Kostelce na Hané jsou zvyklí na rovinu. „Pro nás je toto setkání srdeční záležitost. Myslím si, že žádné setkání jsme ještě nevynechali. Našim hlavním zástupcem na setkání je hanácký soubor Kosíř a přijeli i hasiči a florbalisté,“ prozradil rodák a patriot z Kostelce na Hané Vojtěch Menšík.

Soubor Kosíř nese název jediného většího kopce v širé hanácké rovině. „My mu také říkáme hanácký Mont Blanc,“ říká s úsměvem o kopci, který měří 442 metrů Menšík. Hanáci potěšili publikum vystoupením dětského folklorního souboru a dospělý soubor Velký Kosíř si připravil pásmo tradičních hanáckých tanců.