V okolí fary na jižním svahu nad obcí Provodov-Šonov na Náchodsku se v sobotu 20. května odpoledne bavili děti i jejich rodiče na Pohádkové cestě s lesním světem. Pestrou procházku plnou zábavy a poučení zaměřuje místní spolek Dobrá dědina každým rokem na jiné téma, ovšem společným jmenovatelem je příroda.

Hodinu a půl po sobotním poledni se parkoviště u evangelické fary povážlivě zaplňuje. „Dejte to tam šikovně, ať se tam všichni vejdou,“ usmívá se muž, který u silnice z Nového Města nad Metují do České Skalice naviguje přijíždějící auta. Do cíle zbývá několik set metrů po úzké silnici, kterou lemují lidé směřující pěšky do mírného kopce, podél cesty jede ve vysoké trávě dokonce malý motorkář na ještě menším terénním stroji. Všechny čeká několik hodin zábavy, tvořivé dílny nebo krátká projížďka na koni, ale i loutková pohádka, koncert a občerstvení.

„Před dvanácti lety jsme založili Klub maminek, který byl iniciátorem první Pohádkové cesty. Letos je to devátý ročník, protože v jsme v době covidu museli tři vynechat. Naše školka a Klub maminek je zaměřený na ochranu přírody, takže má každý ročník téma, které s tím souvisí. Vloni jsme se věnovali hmyzu a jeho mizení z přírody a letos je tématem les a lesní prostředí. Chceme dětem ukázat, jak je důležité,“ vysvětluje organizátorka oblíbené akce a předsedkyně spolku Dobrá dědina Darina Bártová.

Poznávají ptačí svět i stopy zvířat

Děti s rodiči se vydávají od fary do okolních luk a remízků, kde na ně čeká osm základních a několik dalších stanovišť, kde plní nejrůznější úkoly. Poznávají tak například ptačí svět včetně ptačí pozorovatelny, dostávají se do biotopu tmavý les, rozlišují stopy zvířat nebo zjišťují, jak se mají chovat v lese. Na každé základní zastávce je jim k dispozici pohádkový průvodce v nápaditém kostýmu, všechny spojují prvky zábavy a poučení.

„O Pohádkové cestě mi včera večer řekla kamarádka a kolegyně z práce. Dlouho jsme se nerozmýšleli, protože jsme neměli plán na sobotu a rádi jsme přijeli. Máme rádi pohádky, zvířátka i les. Čekala jsem, že to bude zaměřené hlavně na malé děti, že půjde hlavně o pohádkové postavy. Překvapilo mě, jak to je připravené, pestré, a že je to i pro větší děti a zároveň se pobaví i dospělí. Jsem mile překvapená,“ konstatuje Jana Medikusová z Nového Města nad Metují, která přijela se synem Danielem

„Nejvíce se mi líbí, že si můžeme překreslit obrázky zvířátek. Bylo to bezvadné, příští rok bych chtěl zase přijet,“ svěřuje se devítiletý třeťák Daniel.

Pomáhají dobrovolníci, sponzoři i dárci

Na Pohádkové cestě se podílí přibližně třicet dobrovolníků. Dříve příprava začínala už v lednu, s přibývajícími zkušenosti dnes organizátorů stačí čas od března. Veškerý materiál a atrakce pro děti jsou dary.

„Nemáme na to žádný rozpočet, všechno máme od sponzorů a dárců, veškerá práce je dobrovolnická. Podporuje nás i obec, technické služby nám posečou trávu a dostáváme příspěvek na výtvarný materiál. Letošní ročník jsme připravili s hradeckou firmou Lesní svět, která se zabývá environmentální výchovou a vyrábí krásné pomůcky. Zapůjčila nám nádherné informační panely a my jsme to dotvořili. Do přípravy jsou zapojené celé rodiny. Přijeli nám pomoci i kamarádi z Prahy a samozřejmě velkou úlohu mají naši manželé,“ směje se Darina Bártová.

Pohádková cesta si získala velkou oblibu a návštěvníci se počítají na stovky. Dosavadním rekordem je účast 220 dětí.

„Takže celkem zhruba 500 lidí. Letos je to podobné, jsou tu plus minus dvě stovky dětí,“ odhaduje organizátorka a spěchá na parkoviště navigovat řidiče na správné místo. Řada dětí už mezitím v cíli dostává stylovou medaili a sladkou odměnu, další se teprve vydávají na start. Při čekání na další program je k dispozici občerstvení, na roštu se točí kýta.

„V cíli děláme tvořivé dílny, kamarádka maluje dětem na obličej, místní koňáci je vozí na koních. Letos přijela divadelnice Jarka Holasová a kapela Napohodu z Jaroměře,“ dodává Darina Bártová.