Keramická cedulka s nápisem “Pozor je to tady samej pes”, která visí na brance psího útulku na okraji Broumova, je aktuálně poněkud zavádějící. Přestože vás při vstupu mezi kotce přivítá nepřeslechnutelný štěkot, psi jsou zde v menšině. Lidé si totiž sem navykli přinášet i opuštěné nebo nechtěné kočky a provozovatelka Jana Slováková už musela vyhlásit stop stav.

Kočky v psím útulku | Video: Deník

„Teď bych to mohla vyměnit za ceduli s nápisem Je to tady samá kočka,“ říká s úsměvem Jana Slováková, ale vzápětí s vážnou tváří dodá: „Jsme na hranici možností. Kočky už prosím nééééé,” vzkazuje s důrazem na skutečnost, že této situaci se dá předejít včasnou kastrací. „To je ta nejjistější prevence před nechtěnými koťaty, která pak končí u nás."

Objekt, ve kterém našly dočasný (a v některých případech i doživotní) azyl opuštěné kočičky, byl původně součástí přilehlé čističky odpadních vod. „Pak se v této části vybudovaly čtyři karanténní kotce pro psy a zázemí útulku,” rozhlíží se Jana Slováková po místnosti, která slouží jako kuchyňka, prádelna i kancelář.

Útulků v hradeckém kraji je málo. Ve Dvoře končí, Náchod chce mít vlastní

„Tahle byla nalezena na hynčické rovince a nemohla chodit. Poskytli jsme ji léčbu, rehabilitujeme a teď už pomalu chodí a je z ní přítulná kočička,” chystá se krmit černobílý přírůstek. Ve vedlejší kleci je kočka, kterou přivezli až z Náchoda od nemocnice. „Před vchodem do blízkého paneláku porodila tři koťata. Bohužel dvě zemřela,” popisuje další kočičí příběh a otvírá vedlejší klec. „Tahle dvě se našla vyhozená v Machově. Mohly jim být tak tři, čtyři dny. Od začátku jsou krmená mlékem, mazlená a takovýhle krasavci z nich vyrostli,” přechází k černému sourozeneckému kvartetu partičce. „Tahle skupina byla původně devítičlenná a byla nalezena na objížďce u Lachova. Koťata byla zabalená v dece uprostřed ničeho. Pět už jich našlo domov a čtyři na něj ještě čekají,” plní misku neposedným koťatům.

Koťata hodili za plot, potrhali je psi

První kočičí obyvatelky se do psího útulku dostaly za drsných okolností. Asi před pěti lety někdo naházel pět koťat přes plot a psi, kteří jsou přes noc mimo kotce, je potrhali. „Z těch pěti koťat přežilo jedno a tím začalo moje starání se kromě opuštěných psů i o kočky,” popisuje Jana Slováková, která postupem času nacházela nechtěná koťata v kbelíkách nebo igelitových taškách za brankou psího útulku. „Teď už to naštěstí nikdo nedělá - příjdou k nám, poprosí mě o pomoc a když to je v mých silách, tak jim pomůžu. Podmínkou je, že kočky musí podstoupit kastraci,” dodává. Kastraci podstupují také toulavé pouliční kočky, které do útulku někdo přinese. Zároveň s kastrací se jim udělá cvik na uchu. „Nebolí je to,“ ukazuje na jedné z koček habešského vzezření trojúhelníkový výsek v uchu. „Dělá se to v narkóze při operaci a je to znamení, že ta kočka je vykastrovaná. Po rekonvalescenci se opět vypustí do míst, kde dříve žila,” vysvětluje.

VIDEO: Může jít Karla ven? V Broumově pomáhají s venčením psů dobrovolníci

Už teď hrají kočky ve psím útulku naprostou přesilovku. „Míša, Mark, Nor, Meda, Anča, Magie Kanin, Bella…,“ počítá psy a zastaví se na čísle 20. „Koček tu je ale kolem třiceti. Občas se nám stává, že samy přicházejí i další kočičky zvenčí. Najednou se tu zjeví a už s námi zůstane,” krčí rameny. Na druhou stránku se ani nelze divit, že se jim tu líbí. Spousty pelíšků, domečků, šplhacích stromů a pravidelný přísun stravy dělá z tohoto místa kočičí ráj. Ten už ale momentálně je na hraně svých možností.

Objekt, ve kterém našly dočasný (a v některých případech i doživotní) azyl opuštěné kočičky, byl původně součástí přilehlé čističky odpadních vod.Zdroj: Deník/Jiří Špreňar

„Asi se to mezi nimi rozkřiklo, protože mám pocit, že k nám chodí půlka Otovic,” podívá se směrem, kde leží sousední obec. „Je to už opravdu na hraně. Strávím s kočkami více času než se psy,” říká, že navzdory rčení, že kočky mají sedm životů, tak vyžadují nekončící péči. “V tomto prostředí, kde jich je hodně na jednom místě, tak i navzdory dodržování karantény snadno chytnou jedna od druhé nemoci. Jsou to viry, které se přenášejí vzduchem, a ty klec nezadrží,“ říká Jana Slováková, která musela vyhlásit stop stav. Nejdříve musí zdejší koťátka najít domovy a pak můžeútulek pomáhat dál.

Stop stav i v Šonově u Nového Města nad Metují

Podobně s vytížeností je na tom i další azyl pro bezprizorní kočky v Šonově u Nového Města nad Metují. „Máme stop stav, dokud pár kočiček nenajde nový domov. Poslední přijatá kočička je želvinka z Dolan. Je slepá, zdredovatělá, vyhublá. Takovou jsme odmítnout nemohli. Bloudila tři dny na zahradě jednoho domku, ale tam ji nechtěli. Místo pomoci ji vyháněli. Teprve návštěva, která tam přijela, začala hledat pomoc," uvádí na svém facebookovém profilu Šonovské depozitum.