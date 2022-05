Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Meziměstí v neděli veřejnosti oficiálně představila novou techniku, která bude jednotce dělat radost a zároveň zvýší její akceschopnost. Novinka ve vozovém parku v podobě cisterny Volvo CAS20 přifrčela s houkáním a blikáním před městský úřad, kde na ni čekalo mnoho zvědavých očí. Podíívejte se.

Novinka ve vozovém parku v podobě cisterny Volvo CAS20 přifrčela s houkáním a blikáním před městský úřad, kde na ni čekalo mnoho zvědavých očí. | Foto: Michal Fanta

"Je to krásné auto, snad bude dobře sloužit. Myslím si, že se to povedlo dle našich představ," okomentoval zástupce velitele jednotky Jaroslav Škoda nový přírůstek, který nahradí 20 let starou Tatru.