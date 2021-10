„Vloni nám to coviďák bohužel přerušil, tak letos máme odložený 25. ročník,“ říká prezident klubu Jaromír Hanuš, kterého potěšila rekordní účast, když se na start postavilo 120 závodníků.

„Po těch dvou letech byli startující hrozně natěšení. Někteří to až přepískli, takže jsme měli pár drobných zranění. Dva roky jenom trénovali a ta závodní atmosféra je vybláznila,“ usmívá se Hanuš.

Na startující běžce, cyklisty, koloběžkáře (všichni se psy) a mushery se spřežením čekal po dva dny 5,32 km dlouhý okruh. Závěr patřil dětskému canicrossu.

„To je první průprava k opravdovému závodu,“ dodal Jaromír Hanuš, který doufá, že letos se po dvouleté pauze dočkají zimních závodů na Janovičkách.

„To je naše špička. Ať si říkáme co chceme, tak psí spřežení a sníh patří k sobě. Dva roky pauzu jsme za dvacet let neměli nikdy. Předloni nebyl sníh, vloni byl, ale zase nám to zmařil koronavir. Doufejme, že v lednu napadne dost sněhu, nebude covid a budeme moc vyrazit,“ věří ředitel závodů.