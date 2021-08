Nedávné spuštění očkování pro neregistrované zájemce přineslo do očkovacího centra Oblastní nemocnice Náchod zvýšený zájem ze strany veřejnosti. Ten ale s sebou může přinášet i nepříjemnosti v podobě zvýšené kumulace lidí, jak to v pondělí zažila Naděžda Dvořáková z Police nad Metují.

Fronta na očkování v náchodské nemocnici. Počkali si v ní i ti, kdo přišli na konkrétní čas. | Foto: Naděžda Burdychová

„Doprovázela jsem 15letou dceru na očkování. Sama jsem v Náchodě na očkování byla před několika měsíci, objednání na určitý čas fungovalo, žádné čekání," říká, že nyní to bylo úplně jiné. "Před recepcí nás zaskočila fronta, stan čekajících po očkování byl naprosto plný, někteří lidé stáli. Děti nad 12 let totiž doprovází rodič, s tím se asi nepočítá. Náš čas 12:20 nebyl dodržen. Čekali jsme půl hodiny,“ popisuje Naděžda Dvořáková, kterou zaskočilo i to, že ji v nemocnici neuznali předvyplněný dotazník.