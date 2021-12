"V lednu bývají největší mrazy, tak se koukněte do svých botníků," žádá o podporu Pavla Semeráková z Dětské galerie Lapidárium. V neděli 2. ledna poputuje sbírka dobrovolníkům Food Not Bombs v Hradci Králové, kteří boty lidem bez domova rozdají. "Pokud to máte do kláštera daleko, volejte na číslo 603 271 426 a my si vaše boty do sbírky vyzvedneme osobně," dodává Pavla Semeráková.