Terasa by měla sloužit lidem z Plhova i dětem ze školy a zároveň by měla přispět i ke zlepšení mikroklimatu, protože tam místo rozpáleného asfaltu bude zeleň. Co konkrétně na střeše bude, záleží i na komunikaci s lidmi, kteří tam žijí. „Herní prvky musejí mít klidový charakter. Nemělo by tam být nic, co vytváří hluk. Náš návrh je ideový, ale rádi bychom, aby tam děti například mohly v zimě sáňkovat,“ přiblížil architekt, který čerpal inspiraci u podobných staveb ve Skandinávii.

„Bude mít dřevěnou fasádu a zaoblené rohy. Reagujeme tak na to, že Plhov je přechodem z města do přírody, je tam krásná krajina. Myslím si, že to bude ojedinělá stavba,“ doplnil.

FOTO, VIDEO: Ze zchátralého sportovního areálu bude chlouba Hronova

Sídliště při výjezdu z Náchoda směrem na Červený Kostelec patří k místům, kde parkovací místa scházejí nejvíce. Městu se tam sice nedávno podařilo vybudovat mezi paneláky 20 parkovacích stání, ale další kapacity již nemá.

„Nové plochy nejsme schopni vytvořit a jiná možnost, než parkovací dům nepřipadá v úvahu,“ potvrdil náchodský místostarosta Jan Čtvrtečka, podle kterého bude radnice o parkovacím domě nejprve jednat s lidmi z okolí. Nejvíce se stavba dotkne nejbližšího panelového domu v ulici Příkopy.

„Bez setkání a diskuze s místními obyvateli to nepůjde. Předpokládám, že k tomu dojde ve druhé polovině letošního roku,“ odhaduje. Lidé v nižších patrech totiž přijdou o výhled, což může být nekomfortní. Na druhou stranu parkovací dům oddělí zástavbu od silnice. „Nechceme tam postavit obyčejnou betonovou stavbu, ale vizuální příjemný objekt, aby lidé nekoukali na holé zdi a auta. Pokud nebudou zásadní výhrady, případně najdeme kompromisy, zadáme projektovou dokumentaci do rozpočtu na příští rok,“ doplnil.

Reportér Deníku tak zkusil oslovit místní obyvatele. „Je pravda, že jinde v okolí není prostor, kde by mohl stát takový parkovací dům. Smysl by to mělo, protože s parkováním je to tady bída,“ uvažoval před nejbližším domem muž, který v něm žije od narození. „Do školy jsme to měli nejblíž ze všech,“ dodal.

Kamiony opustí Jaroměř a město se začne měnit. Přibude zeleň nebo herní prvky

Objekt s částečně podzemním parkováním a dvěma patry by měl přijít na zhruba 80 milionů korun. Stavět by se mohlo v roce 2025. O zpoplatnění parkování radnice neuvažuje.

„Uvidíme, jestli se podaří získat dotaci, anebo to budeme financovat z rozpočtu města. Placení parkovného nechceme, nikdy jsme to u nás nezaváděli. Chceme, aby tam lidé chtěli bydlet a měli možnost svá auta zaparkovat,“ uvedl Čtvrtečka.

Parkové parkoviště U Bílé růže

Další studie Tomáše Vymetálka se zabývá využitím parkoviště U Bílé růže v centru města. I tam by měla hrát jednu z hlavních rolí zeleň, včetně vzrostlých stromů. Projekt zahrnuje využití protiatomového krytu zvaného bunkr jako parkovacího domu pro místní obyvatele.

„Nyní to je v podstatě prašná plocha, na které se parkuje takzvaně na divoko, která potřebuje revitalizaci. Navrhli jsme parkoviště doplněné stromy a k tomu využijeme vedlejší budovu bunkru. Po úpravách může sloužit jako dvoupodlažní parkoviště,“ vysvětlil Vymetálek, podle kterého projekt výrazně přispěje ke zlepšení prostředí v centru Náchoda.

„Je to jedno z míst, které potřebuje po 30 letech novou krev. Myslím si, že celý prostor prokoukne a zlepší se tam i přístup lidí, kteří bydlí okolo. Projekt nového parkoviště by k tomu mohl přispět zejména zahradními úpravami a stromy. Skoro bych to nazval parkové parkoviště,“ dodal architekt.

Nevzhledná a neupravená plocha kousek od náchodského náměstí vadí místním obyvatelům i návštěvníkům města. „Je to tady neudržitelné. Na náměstí se v pracovní dny nedá zaparkovat, tady bývá také plno. Myslím si, že by lidé parkovací dům uvítali,“ uvedl při pohledu na parkoviště Václav Pokorný z Náchoda.

Vodní záchranáři chystají na Rozkoši novou základnu. Bude blíž k vodě i k lidem

Podle Čtvrtečky chce radnice změny na parkovišti U Bílé růže projektově připravit v tomto volebním období. Přednost má ale sídliště Plhov. Je to pro město aktuálnější, protože se tam prý ve večerních hodinách nedá pořádně projet, řidiči tam krouží a hledají místo a složité je to tam i pro hasiče.

S parkovacím domem počítá i územní studie řešící novou čtvrť na místě bývalé továrny Tepna. Je možné, že tam nakonec vznikne ještě jeden. Zcela nové kapacity tam však nepřibydou, parkovat v nich budou obyvatelé postavených bytových domů.

Mizerná parkovací situace panuje i na sídlišti u nemocnice, kde město v posledních letech buduje nová stání, ale i tam již vyčerpává poslední volná místa. Podle místostarosty Čtvrtečky mohou krizi ve městě parkovací domy zmírnit, ale problémy ani v budoucnu nezmizí.

„Bohužel si nemyslím, že se tím úplně vyřeší. Právě nahoře u nemocnice se podařilo dosáhnout nějaké kapacity, ale už tam nezbývá další plocha,“ podotkl.