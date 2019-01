Česká Skalice/Mto Wa Mbu – Z bohulibé mise se před několika dny vrátili z černého kontinentu Jiří „Georgo“ Rosa a Václav „Vincenzo“ Dušek, kteří vezli do tanzanské vesnice Mto Wa Mbu finanční i hmotnou pomoc pro tamější rodící se školu.

„Vezli jsme tam asi 25 kilogramů – tužky, pastelky, propisky, vodovky sešity a další školní pomůcky, které jsme získali vloni při charitativním minifestivalu ,People for Africa aneb Nasajem s Masajem’. Kromě tohoto nákladu, který nám turecké aerolinie uznali jako humanitární pomoc a nemuseli jsme za ni nic platit, jsme do Tanzánie vezli ještě výtěžek z koncertů doplněný o další získané finance ve výši dvou tisíc dolarů,“ prozradil Rosa, a upřesnil, že peníze byly určeny zejména na materiál pro dokončovací stavební práce na stavějící se škole.



Po letu na lince Praha – Istanbul – Nairobi čekal českou dvojici ještě přejezd africkými busy do 350 kilometrů vzdálené „komáří vesnice“ Mto Wa Mbu. „Komáří se jí říká proto, že je zde opravdu šílené množství komárů,“ vysvětlil Jiří Rosa.



Ve vesnici, ve které žijí příslušníci neuvěřitelných 50 kmenů, pobyli oba běloši tři týdny. „Dělali jsme tu jakýsi stavební dozor. Chtěli jsme si přímo na místě ohlídat, zda peníze, které jsme přivezli, půjdou na správné místo. Nakoupili jsme písek, cement, obklady na výstavbu sociálního zařízení a vykopání septiku,“ doplnil Rosa s tím, že odjížděli domů až když byly všechny plánované práce dokončeny. „Škola by se měla otevírat už 2. dubna,“ uzavřel Jiří Rosa, který bude se svým kolegou příští týden v úterý od 10 hodin odpovídat na otázky týkající se jejich africké mise v on–line rozhovoru.