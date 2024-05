Na Masarykově náměstí v Náchodě se v pondělí 3. června uskuteční mezinárodní Emergency Day, který přitahuje pozornost veřejnosti k urgentní medicíně a jejímu rozvoji. Během této ojedinělé akce náchodské nemocnice bude díky spolupráci se ZZS hl. m. Prahy a ZZS Královéhradeckého kraje vedle sanitních vozů a záchranářského vrtulníku veřejnosti představený také pražský záchranářský kamion Golem.

Snímek z hromadného převozu pacientů z přeplněné náchodské nemocnice v únoru 2021, kdy vrcholila covidová pandemie. | Foto: Michal Fanta

„Golem je speciální zdravotnický modul, který je schopen zasahovat u zranění většího počtu lidí a po svém „rozbalení“ pojme až dvanáct těžce zraněných na lůžkách s kyslíkovými přípojkami, a řadu dalších lehce zraněných lidí," popisuje mluvčí náchodské nemocnice Lucie Chytilová a vyzdvihuje, že jde o český vynález, který nemá ve světě obdoby a veřejnost má šanci ho vidět jen zcela výjimečně.

Pro všechny příchozí budou na náměstí připravené workshopy s nácvikem resuscitace, zastavení krvácení, manipulace s člověkem v bezvědomí a mnoho dalšího. Velkým lákadlem je pak prohlídka zdravotnické techniky, zejména vrtulníku a zmíněného záchranářského kamionu.

Emergency day.Zdroj: ON Náchod

Cesta Golema do Náchoda není náhodná. „Intenzivní spolupráce náchodské nemocnice se ZZS hl. m. Prahy a ZZS Královéhradeckého kraje probíhala během pandemie COVID-19, zejména pak 9. února 2021, kdy jiný speciální modul pražské záchranky Fénix a další vozy královéhradecké záchranky rozvezly po republice za jediný den sedmnáct covidových pacientů poté, co se zcela vyčerpaly kapacitní možnosti náchodské nemocnice," připomíná mluvčí nemocnice nelehké období pro mnoho pacientů, jejich rodin a v neposlední řadě i pro zdravotnický personál. V té době patřilo Náchodsko mezi okresy nevíce zasažené pandemií. „Nemocnice transformovala více než čtyřicet procent akutních lůžek pro pacienty s COVID-19, a přijímala denně řadu pacientů i mimo náchodský okres. Společně s Fakultní nemocnicí Hradec Králové hospitalizovala nejvíce pacientů v kraji. Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje přivážela do nemocnic skoro tři sta pacientů týdně," uvádí Lucie Chytilová.