/FOTO, VIDEO/ Až na kolonádu do Malých lázní v Bělovsi zasáhl aktuální izraelsko - palestinský konflikt, který se už přes měsíc odehrává na Blízkém východě. Poslední listopadovou neděli se hackeři stojící na straně Palestinců zaměřili na zimní pítko, které umožňuje návštěvníkům čerpat minerální vodu až do -3 °C, a „uspali" ho. Důvod hackerského útoku se může zdát úsměvný - technologie zajišťující provoz pítka obsahuje součástky vyrobené v Izraeli.

Hackeři zaútočili na lázeňské pítko kvůli součástkám vyrobeným v Izraeli | Video: Jiří Řezník

S nepořízenou odcházeli v neděli od pítka v Malých lázních ti, kdo si přišli s lahvemi a kanystry načepovat Běloveské bublinky. Přestože nebylo vyloženě mrazivé počasí minerálka netekla.

„Opravdu během neděle došlo k hackerskému útoku na řídící jednotku, která spouští a zavírá pítka," potvrdil dnes náchodský místostarosta Jan Čtvrtečka, který má lázeňství ve městě na starosti. Pro vysvětlení toho, co se stalo, přirovnal systém ovládání pítka k ventilu topení, který se podle nastavené teploty zavře nebo otevře. Jelikož tato jednotka byla kvůli potřebám správcovské firmy připojena na internet, podařilo se útočníkům najít cestu, jak omezit její funkčnost.

„Není to nic, co by bylo provozně nějak mimořádně důležité, takže nebyla ani nijak extra chráněná. Jelikož ale zřejmě obsahuje nějaké komponenty vyrobené v Izraeli, tak se jednotka stala cílem napadení," doplnil Jan Čtvrtečka, že útočníci řídící jednotku vyřadili z provozu tím, že tam nahráli nežádoucí software a na dotykovém displeji se objevil text v angličtině: „Byl jsi hacknut. Pryč s Izraelem. Každé vybavení vyrobené v Izraeli je legitimním cílem kybernetických mstitelů." Součástí vzkazu byla jakási mapa v palestinských barvách a potápějící se židovská hvězda.

Poslední listopadovou neděli se hackeři zaměřili na zimní pítko, které umožňuje návštěvníkům čerpat minerální vodu až do -3 °C, a „uspali' ho.Zdroj: FB Lázně Běloves

Pro provoz pítka ale hackerský vzkaz neměl nijak dramatické následky a Běloveské bublinky už opět tečou. „Pro nás to ale žádný zásadní problém není. Vyřešili jsme to manuálně a provozně nás to nijak nepostihlo. Budeme to řešit nahráním nějakého nové softwaru a lepším zabezpečením, aby se do toho nikdo nedostal," dodal místostarosta, který úsilí s politickým podtextem vynaložené na zastavení minerálky považuje spíše za úsměvné. „V neděli odpoledne sice pítko nefungovalo, ale v pondělí už bylo v provozu," dodal místostarosta s tím, že žádné riziko pro samotný pramen hackerský útok nepředstavoval. „Opravdu byly omezeny jen spínací hodiny, na nic jiného to nemělo vliv," uzavřel Jan Čtvrtečka.

Zimní provoz na kolonádě v Malých lázní v Bělovsi byl zahájen 16. října a minerální voda z vrtu Jan je k dispozici pouze ze zimního pítka v čase od 9 do 18 hodin.