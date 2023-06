Čtyřicetiletý muž podle policistů v sobotu odpoledne navštívil svého o 12 let staršího známého a jeho partnerku v bytě, kde společně rekonstruovali koupelnu. Po požití tvrdého alkoholu se partneři pohádali, vzápětí došlo k potyčce mezi kamarády. Obviněný svého soka nejdříve udeřil pěstí do obličeje a srazil ho na zem.

Alkohol a bitka dvou kamarádů v Broumově. Jeden zemřel, druhému hrozí 16 let

„Při pádu se měl starší z mužů udeřit hlavou o zeď, poté měl poškozeného silou vytlačit do jiné místnosti a opakovaně ho na pohovce dosud nezjištěným způsobem napadat do obličejové části. Následně měl z bytu i s partnerkou poškozeného odejít. Následující den, kdy se do bytu vrátil pro své nářadí, měl v přítomnosti partnerky poškozeného muže nalézt ležícího bez známek života v kuchyni,“ sdělila policejní mluvčí Eliška Pospíšilová.

Zatímco útočník, který je cizinec skončil ve vazbě a v případě odsouzení mu hrozí 8 až 16 let za mřížemi, místní obyvatelé komentují zprávy o případu, který se objevil v médiích teprve ve středu.

„Mluvilo se o tom večer v hospodě. Prý spolu popíjeli a týpek se pustil do své přítelkyně. Soused se jí zastal a vlít na něj. Pustili se do potyčky a jeden z ní už nevyšel. Jeden z nich prý byl Polák. Prý to bylo někde na okraji Broumova směrem na Olivětín, ale to je fakt bez záruky,“ popsal muž z Broumova, o čem se mezi lidmi mluví.

Ani Broumovu se v minulosti nevyhýbaly těžké zločiny

Podle broumovského místostarosty a bývalého policisty Kamila Slezáka je událost ojedinělá a město nemá s podobnými, ani s méně závažnými případy násilného charakteru, větší problémy než jinde.