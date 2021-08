Uvaziště, kotviště, zdymadla. Ráz okolí Labe by se mohl za pár let změnit. Hradecká i Pardubická radnice ve skrytu duše uvažuje o vizi, kterou měli již jejich předchůdci za císařpána Františka Josefa I. Za jeho panování se chtěla obě města spojit vodní cestou a dál až po Hamburk. Současný projekt však nepočítá s velkolepou představou předků, kteří chtěli tok Labe využít k plavbě nákladních lodí.

Přístav v Hamburku | Foto: ČTK/DPA/HO

Podle představitelů obou měst by se mělo jednat o rekreační plavbu. Chybí však legislativa, která by projektu dala zelenou. „Stát dlouhá léta deklaruje a požaduje splavnění Labe minimálně do Pardubic. Po Hradec tomu pak brání to, že podle zákona 114 o vnitrozemské plavbě vodní cesta končí v Opatovicích. Bylo by tudíž třeba ji v zákonu prodloužit do Hradce Králové, případně do Smiřic,“ říká bývalý šéf Ředitelství vodních cest a předseda spolku Východočeské vodní cesty Jan Skalický.