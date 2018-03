Hanče před 105 lety zachraňoval Emerich Rath

Doprava a logistika - Doprava a logistika Skladník 13 500 Kč

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků EXPEDIENT/-KA. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13500 kč, mzda max. 17000 kč. Volných pracovních míst: 6. Poznámka: První smlouva na půl roku (se všemi šikovnými lidmi bude zaměstnavatel rád spolupracovat dlouhodobě), jednosměnný provoz s pracovní dobou od 07:00 hod. do 15:30 hod., který ocení především rodiče od malých dětí., Expedice neboli sklad je srdcem firmy. Zde se každý den balí tisíce zakázek pro koncové zákazníky. Sklad není jenom o balení zakázek, než se zboží dostane ke koncovému zákazníkovi, čeká ho dlouhá cesta přes všechny pozice na expedici. Nejprve se musí zboží od dodavatelů zkontrolovat a naskladnit. Poté se umístí do regálu na konkrétní místo, odkud ho na základě zakázky koncového zákazníka vezmeme a předáme na balení. V této fázi se vše zkontroluje, zabalí do krabice a pošle na pojízdný pás. Odtud si to již převezmou manipulanti a předají zboží dopravcům, kteří zboží doručí koncovému zákazníkovi. Práce na expedici je tedy různorodá. Začínat budete na balení, ale postupně se můžete dopracovat až na naskladňování nebo do administrativy., Těšte se na čisté prostředí, žádné hlučné stroje ani těžká břemena., Bude se Vám hodit chuť k práci i pohybu, základní znalost PC., Zaměstnanecké výhody: stravenky, zaměstnanecké slevy na zboží., Pokud se chcete dozvědět více, zaměstnavatel se s Vámi rád setká., Kontakt zasláním životopisu na e-mail: adela.erlebachova@astratex.cz. Pracoviště: Astratex s.r.o. - pracoviště náchod, Jugoslávská, č.p. 15, 547 01 Náchod 1. Informace: Adéla Erlebachová, +420 604 271 717.