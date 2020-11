Zbloudilá turistka, která ztratila orientaci v katastru Suchého Dolu v Broumovských stěnách zalarmovala na svátek Všech svatých profesionální hasiče z Broumova, Náchoda a JSDH Police nad Metují a Suchý Důl. První listopadovou neděli v 15:45 začala pátrací akce po ztracené ženě, která nevěděla jakým směrem jít. Přitom byla jen nedaleko od komunikace, která by ji vyvedla ze skal ven.

V lokalitě Broumovských stěn zabloudila žena, která ztratila ve skalách orientaci a nevěděla, jakým směrem jít. Hasiči ji našli ještě před příchodem tmy. | Foto: Foto: HZS KHK

"S osobou po celou dobu komunikoval operátor linky 112, který zároveň dával hasičům informace, kde osoba na telefonu je a co slyší. Hasiči se mezi tím rozdělili na několik skupin, procházeli oblast kolem žluté turistické trasy a volali na ni. Do setmění chybělo jen málo, proto bylo velké štěstí, když ztracená žena nakonec slyšela houkání lezeckého speciálu náchodských hasičů a došla na žlutou trasu. Zde už ji hasiči objevili a odvezli ji k zaparkovanému vozidlu do Hlavňova," popsala nedělní pátrací akci tisková mluvčí HZS Královéhradeckého kraje Martina Götzová.