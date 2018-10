Hasiči šplhali do korun stromů pro papouška

Učitelé na 2. stupni základních škol UČITEL/-KA pro 2. stupeň ZŠ - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Neurčeno, úvazek: . Mzda min. 25470 kč, mzda max. 30760 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou dolovenou). Pozice je vhodná i pro osoby zdravotně znevýhodněné., , Zaměstnanecké výhody: příspěvek na dovolenou, podnikové stravování, příspěvek na kulturní a sportovní akce., , Kontakt - Mgr. Majer František, tel.: 491 428 756 (v pracovní dny od 08:00 hod. do 14:00 hod.), e-mail: majer@na-zskom.cz (zaslání životopisu).. Pracoviště: Základní škola, náchod, komenského 425, Komenského, č.p. 425, 547 01 Náchod 1. Informace: František Majer, +420 491 428 756.

Brusiči nástrojů a kovů BRUSIČ/-KA, LEŠTIČ/-KA. Požadované vzdělání: bez vzdělání. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14000 kč, mzda max. 15000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Pracovní poměr na dobu neurčitou. Nástup možný ihned. Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky., , Náplň práce: broušení a leštění dílů hodinek., , Požadavky: manuální zručnost., , Zaměstnanecké výhody: stravenky, 5 dní sick days., , Kontakt zasláním životopisu na e-mail: ilona.holancova@prim.cz nebo osobně na personálním oddělení.. Pracoviště: Elton hodinářská, a.s., Náchodská, č.p. 2105, 549 01 Nové Město nad Metují 1. Informace: Ilona Holancová, +420 734 266 632.

Pracovníci informačních služeb jinde neuvedení PRACOVNÍK/-ICE PRO INFORMAČNÍ CENTRUM. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 24000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Obecné předpoklady , - fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, - dosažení věku 18 let, znalost jednacího jazyka, - bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům, , Požadavky:, - střední vzdělání s maturitní zkouškou, - znalost z. č. 21/2006 Sb., v plat. znění a vyhl. č. 36/2006 Sb., v plat. znění výhodou, - zkouška z vidimace a legalizace dle zákona č. 21/2006 Sb., v platném znění výhodou, - dobré vyjadřovací a komunikační schopnosti, - znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni, - znalost práce s PC, - řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič / řidička, - znalost regionu Kladské pomezí, , Zaměstnavatel nabízí: předpokládaný nástup do zaměstnání od 1. 12. 2018 nebo dle dohody, platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (8. platová třída), pracovní poměr na dobu neurčitou, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, příspěvek na dovolenou, pružná pracovní doba, indispoziční volno, možnost dalšího vzdělávání a další výhody dle kolektivní smlouvy., , Písemná přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, datum a podpis., , K přihlášce se připojí tyto doklady: strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely budoucí nabídky zaměstnání. Vzor souhlasu a informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách města Náchoda http://www.mestonachod.cz/urad/pracovni-mista/ , , Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 24. 10. 2018 na adresu: Městský úřad Náchod, k rukám tajemnice Mgr. Hany Mílové, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod. Obálku označte "Výběrové řízení - informační centrum - neotvírat"., , Bližší informace podá telefonicky nebo osobně Bc. Horáková Hana - vedoucí správního odboru, tel.: 491 405 143.. Pracoviště: Město náchod, Masarykovo náměstí, č.p. 40, 547 01 Náchod 1. Informace: , .