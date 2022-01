V prvé řadě musí led zkontrolovat, zda je jeho tloušťka bezpečná. Rozhodně se nedoporučuje vstupovat na led o tloušťce menší než 12 cm v případě stojatých vod. Pokud se jedná o zamrzlou hladinu pohybující se vody, musí být led vždy ještě silnější. Pokud začne led křupat nebo praskat, ihned si lehneme na břicho a vracíme se zpět tou samou cestou, kterou jsme po ledě šli.

Po ledové ploše se nepohybujeme ve skupinách a mezi jednotlivci by měla být udržována vzdálenost asi 5 m. Při praskání ledu by se nemělo otálet, lehnout si na led a plazit ke břehu. Doporučuje se nosit s sebou záchranné pomůcky tzv. Ice Picks (ledové bodce) – krátké kovové hroty s rukojetí, pomocí kterých se můžeme dostat z vody sami. Dále by měli být lidé oblečeni do oděvů z umělých vláken (tzv. funkční prádlo), které v případě propadnutí se do vody nenasakuje vodu jako přírodní materiály.