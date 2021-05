Co se za ta tři desetiletí na Broumovsku z pohledu ochranářů změnilo pro Deník prozradila vedoucí Správy CHKO Hana Heinzelová.

Když jste před deseti lety slavili dvacet let, tak Správa připravovala se svými partnery celou řadu aktivit pro veřejnost. Jak tomu je letos, když nás dlouhé měsíce svazují stanovené limity?

Máme v plánu využívat více sociální sítě. Rádi bychom od článků a tiskových zpráv přešli k atraktivnějšímu obrazovému sdělení a postupně zveřejnili sérii fotografií srovnávajících fenomény území tehdy a teď. A ukázat v čem se změnila CHKO Broumovsko v uplynulých 30 letech. Rádi bychom připravili seriál kratičkých videí, ve kterém chceme představit vhodné způsoby zabezpečení pasených hospodářských zvířat před vlky. Ráda bych zachytila vzpomínky kolegů, kteří před 30 lety stáli u zrodu chráněnky v Broumovském výběžku.

Co bylo za dobu existence CHKO z Vašeho pohledu nejpřínosnější pro krajinu? Bylo to třeba zamezení záměru těžby břidlicových plynů nebo návrat vymizelých živočišných druhů?

Pro zachování hodnot, pro které byla naše chráněná krajinná oblast vyhlášena, je nesmírně důležité pochopení toho, že krajina, která nás zde na Broumovsku obklopuje, a to její utváření, přírodní i urbánní charakteristika, je hodnotou, která vyžaduje ochranu. Tady má státní ochrana přírody ohromný dluh v osvětě. Pokud místní samosprávy a obyvatelé nebudou vnímat krajinný ráz Broumovska, jeho živou i neživou přírodu a typické urbanistické uspořádání jako poklad, ba co víc, jako svůj poklad, bude jejich institucionální ochrana nedostatečná.

To se bohužel ukazuje v mnoha aspektech v našem okolí. Stále čelíme významným požadavkům na zábory nezastavěných segmentů krajiny pro průmysl, zemědělství, dopravu, rekreaci i bydlení. Přestože má naše generace zkušenost se záplavami i suchem, stále čelíme zastavování niv, zatrubňování toků či průmyslové formě zemědělství. Podíl ekologického zemědělství je stále malý, plochy monokultur značné.

Určitě jsme rádi, že se v době, kdy to bylo aktuální, podařilo semknout státní ochranu přírody, místní samosprávy a politiky a podařilo se zastavit záměr průzkumu a tím i potenciální těžby břidličných plynů hned na počátku. Tím dostali zájemci o průzkum jasný signál, že ochrana důležitých zdrojů pitné vody i ochrany přírody a krajiny mají v této zemi ještě stále vysokou prioritu. Tato potenciální hrozba však zcela odvrácena není, protože úplný zákaz tohoto typu těžby, podobně jako u těžby zlata pomocí kyanidů apod., se do zákona nepodařilo prosadit.

Za 30 let existence CHKO Broumovsko se dramaticky změnilo jeho rekreační využívání. Zájem o návštěvu zejména skalních měst naprosto překročil únosnou mez. Proto vítáme zpracování krajské studie, která řeší cestovní ruch v širším kontextu. I zavedení rezervačního systému pro návštěvníky v Adršpachu. Doufáme, že se ve spolupráci s obcemi a Společností pro destinační management Broumovska podaří propagovat Broumovsko jako skvělou destinaci pro pobyt a zároveň omezovat počet jednodenních návštěvníků přijíždějících auty na oblast nezatěžující úroveň.

Postupná přeměna druhové skladby v lesích pokračuje svým tempem, ale není dost rychlá třeba i proto, že ji stále brzdí vysoké stavy velkých kopytníků, které značně prodražují zajištění výsadeb nebo přirozeného zmlazení listnáčů.

Po letech, kdy se prodlužoval červený seznam mizejících druhů, zažíváme zejména díky důsledné druhové ochraně na evropské úrovni, návrat celé řady druhů na naše území. Ať to jsou sokoli, vydry, bobři, vlci, rysi nebo někteří bezobratlí. Díky změnám v dotační politice se lépe daří chřástalovi polnímu nebo některým motýlům rodu modrásek, kteří mají specifické požadavky při hospodaření na loukách. I populace mihule obecné, pro kterou byla část toku Metuje, Dřevíče a Jívky vyhlášená evropsky významnou lokalitou, je stabilizovaná.

Zhruba od roku 1995 Správa CHKO využívá peníze z Programu péče o krajinu ministerstva životního prostředí k péči o ohrožené druhy a jejich biotopy. Počátky byly více než střídmé, ale v průběhu let se i přes dílčí výkyvy podařilo tento program stabilizovat a díky tomu můžeme ve spolupráci s vlastníky kosit botanicky významné lokality, ošetřovat památné stromy, hloubit tůně pro obojživelníky, zajišťovat ostrahu hnízdících sokolů, podporovat výsadby listnáčů a jedlí a jejich ochranu proti okusu v lese i výsadbu solitérů i stromořadí v zemědělské krajině.

Sucho a kůrovec – to jsou dvě slova, která znepokojují poslední roky celou republiku, CHKO Broumovsko nevyjímaje. Jak se tyto bolesti projevují na krajině a přírodě?

Díky vyšším srážkám a chladnějšímu klimatu zatím na Broumovsku nedošlo k velkoplošným rozpadům lesa. I zde se však kůrovec přemnožil a lokálně při boji proti němu vznikly rozsáhlé seče. Kvůli nedůsledné asanace obří skládky kůrovcového dřeva za hranicí CHKO Broumovsko u Radvanic došlo k rozsáhlému napadení lesů v oblasti Závory a ke vzniku mnohahektarových holin. V důsledku dlouhodobého sucha a špatné přístupnosti území zmizel starý porost na temeni Ostaše na výměře necelých 10 ha a na náhorní plošině Signál nad Machovem asi na ploše 15 ha. Roztroušené se kůrovec rozběhl také na několika místech v Adršpašsko-teplických skalách, v Broumovských i Polických stěnách, ale i na svazích Javořích hor. "Zásoba" kůrovce je v lesích velká, takže očekáváme další těžební zásahy v lesích, i kdyby počasí lesům přálo a bylo chladno a deštivo, Zdá se, že se zlepšují podmínky odbytu dřeva, možnosti nasazení moderní techniky i pracovní síly, takže by Broumovsko mohlo zůstat převážně zelené. Na některých místech v nedostupných skalních terénech v rezervacích však zásahy určitě možné nebudou a vzniknou tak další lokality se suchými porosty. Zde se budeme snažit i nadále zachovat alespoň základní bezpečnost na cestách a turistických pěšinách a pomáhat vlastníkům lesa s bezpečným ponecháváním odumřelého dřeva, tj. s odkorňováním napadených smrků v těžko dostupných lokalitách v počátku napadení nebo s kácením smrkových souší v těsné blízkosti turistických cest.

V posledních letech se mluví hodně právě o vlcích, sokolech, bobrech, vydrách jako o nejviditelnějších „exponátech“ zlepšování kondice přírody. Určitě ale nejsou sami – kdo třeba zůstává opomíjen, jaký živočišný druh se tu třeba znovu objevil nebo dokonce se tu vyskytuje nově?

Tyto druhy jsou mediálně atraktivní, ať již pro svou zajímavost, nebo pro konflikt s lidskými zájmy, který jejich přítomnost přináší. Proto byly často v minulosti člověkem přímo pronásledovány a vyhubeny. Jejich životní prostředí však zůstalo zachované, proto se po uzákonění jejich ochrany, mohly znovu rozšířit, a to na velké plochy nejen v rámci chráněných území, ale prakticky celé střední Evropy. Za návratem mnohých dravých ptáků včetně sokola stojí zákaz používání DDT v zemědělství a důsledná ochrana jejich hnízdišť. V rámci Broumovska nově zaznamenáváme několik hnízdících párů jeřába popelavého a orla mořského. S oteplováním klimatu pak souvisí i rozšiřování dalších druhů, lze uvést například rosničku zelenou a některé druhy hmyzu. Z motýlů je nápadný ohniváček černočárný nebo bělásek ovocný. Pozorována byla i kudlanka nábožná.

Ať nejsme jen u živočichů – co květena, rostlinstvo? Jsou tu třeba nějaké zajímavé lokality, kde se daří vzácným druhům?

Zajímavými lokalitami jsou určitě skalní oblasti, kde se potkávají dvě skupiny vzácných druhů rostlin mechorostů i lišejníků, a to stínomilné horské druhy v inverzních roklích a naopak světlomilné na vysokých skalách. Desítky vzácných druhů nalézáme na mokřadních lokalitách, které jsou roztroušeny po celém území CHKO. V neposlední řadě můžeme zmínit vzácné druhy orchidejí, kterým se daří zejména na Machovsku. A teď v jarním období i koberce bledulí v zachovalých nivách Jívky nebo Židovky.

Vraťme se ale zpět k fauně – v posledních letech CHKO musí řešit střety s chovateli ovcí, kterým návrat vlka do krajiny přinesl starosti. Jak se vám je daří přesvědčit, že vlk do krajiny patří a že musí svá stáda lépe chránit?

Obtížně. Návrat vlka přinesl chovatelům řadu komplikací. Takže mají zcela logicky vůči přítomnosti vlků výhrady. Z naší terénní práce vnímáme zhruba tři různé přístupy chovatelů k nové situaci: 1) hlasití odpůrci, kteří hlásají, že žádné preventivní opatření nefungují a snaží se dosáhnout zrušení ochrany vlků; 2) mediálně neviditelná skupina chovatelů, kteří si postupně pořizují lepší ohradníky, resp. pastevecké psy nebo mění organizaci pastvy a významně tak snižují utrpěné škody; 3) chovatelé, kteří zatím nemají zkušenost s útokem na stádo a vyčkávají, jestli se něco přihodí a situace se bez jejich přispění změní.

Dokud bylo možné pořádat semináře a besedy, postupně jsme oslovili starosty, chovatele, myslivce a vysvětlovali jsme, odkud se vlci na Broumovsku vzali, jaký je právní rámec, která preventivní opatření jsou účinná. Agentura ochrany přírody a krajiny na přání chovatelů uspořádala i exkurzi do Německa k chovatelům, kteří mají delší zkušenosti se soužitím s vlky. Pohříchu tuto možnost chovatelé z Broumovska nevyužili. Teď jsme přistoupili k natáčení krátkých videí, podle hesla lepší jednou vidět než 10 x slyšet, se snažíme ukázat jak účinná opatření, tak i chyby, které mohou vést k dalším škodám.

Aktuálně je víc jak 90 % pastvin na Broumovsku nedostatečně zabezpečeno. Bohužel řada chovatelů věří dezinformacím, které šíří odpůrci vlků. Přesto postupně přibývá počet lépe zabezpečených chovů, kde díky preventivním opatřením škody buď ustaly nebo se významně snížily. To jsou pro nás nejlepší příklady, které můžeme uvádět v našich videích.

Při každém šetření škody, ke které jsme přivoláni, chovatelům doporučujeme, jak si svá zvířata lépe ochránit. V současné době je možné na pořízení el. ohradníků, pevných plotů nebo pasteveckých psů získat dotaci z operačního programu životní prostředí. Také se zlepšilo vyplácení náhrad za zraněná nebo zabitá zvířata, když už ke škodě došlo.

Podobně lamentují rybáři na vydru, že drancuje menší toky pod Broumovskými stěnami, kde nezavadí o rybu – jaká je u ní situace? Není spíše tato šelma na škodu?

Každá šelma, včetně vydry, má v ekosystému svou nezastupitelnou roli. Vydra skutečně dokáže ulovit velké množství ryb a má tak přímý vliv na hospodářský výsledek z rybníků a početnost ryb v tocích. Je potřebné podotknout, že má v dnešní člověkem pozměněné krajině velmi usnadněný lov. Rybníky přeplněné kapry a zregulovaná vodní koryta bez jakýchkoli rybích úkrytů jsou pro ni rájem. Přitom historicky zde musely v rovnováze žít vydry, ryby, mihule i raci. Vydry se na Broumovsku pravidelně vyskytují přibližně od roku 2000, od té doby došlo k obsazení celého území a podle prováděných sčítání se jejich počet již nezvyšuje. Spíše než nad regulací vyder bychom měli více přemýšlet nad stavem vodních toků, koryta co nejvíce zpřírodňovat, rušit neodůvodněné opevnění břehů, rušit překážky zabraňující migraci, podporovat vznik úkrytů, tůní atd. Dalším významným faktorem je znečištění vody různými chemikáliemi, ať již z polí, domácností nebo z průmyslu. U rybníků pak přistoupit k méně intenzivnímu chovu.

Co vás aktuálně nejvíce trápí – jsou to třeba neukáznění turisté, motocyklisté jezdící po lesích nebo to jsou jiné trable?

Ochrana přírody potřebuje odborné zázemí, kvalitní legislativu, personální i finanční zdroje a podporu veřejnosti, která si je vědoma onoho deklarovaného veřejného zájmu na ochraně přírody a krajiny. Nejvíc nás trápí, že si veřejnost přeje chránit přírodu až "za svým plotem" a tu, která nás obklopuje se neostýchá exploatovat ať už k uspokojení svých podnikatelských, volnočasových nebo bytových potřeb.

Soukromí investoři porušují vydaná povolení a zavážejí nivy i s bledulemi, města opakovaně navrhují v územních plánech rozvoj průmyslových ploch do niv nebo rekreačních ploch kamkoli si přejí investoři. Sportovci si pletou rezervace s tělocvičnami, návštěvníci s promenádou na Václavském náměstí. Motorkáři si založí živnost na zajištění vyjížděk na kroskách v terénech CHKO. Zemědělci, myslivci a rybáři nechtějí respektovat ochranu vyder, vlků a dravých ptáků. A všichni, kteří narazí na nějaké omezení svých individuálních zájmů, hned nespokojeně křičí a píší stížnosti na všechny strany, takže obhajoba veřejného zájmu, to jest zájmu nás všech na ochraně toho nejcennějšího, co se uchovalo do současnosti, je stále obtížnější.

Kam by podle Vás měla Správa CHKO směřovat – mate nějaké dlouhodobější cíle?

Ano, ráda bych předala Chráněnou krajinnou oblast Broumovsko svému nástupci v takovém stavu, že bude zřejmé, že jsem se svými kolegy zajistila účel, za jakým byla právě před 30 lety na 1. máje vyhlášena, a to je ochrana a postupná obnova hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků a vytvoření a rozvíjení ekologicky optimálního systému všestranného využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů v oblasti.

Moc ráda bych poděkovala jak "otcům zakladatelům" a jejich týmu za samotný vznik CHKO Broumovsko v r. 1991, tak svým kolegyním a kolegům, kteří na Správě CHKO Broumovsko chrání zdejší přírodu za jejich nasazení, zájem o území a odbornou erudici.