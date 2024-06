Zatímco na mostě postaveného před více než dvěma sty lety na příjezdu do Broumova se míjí autobus s dodávkou, o pár metrů níže se pracuje. Most prochází odhalovacím obdobím, kdy pomalu mizí popraskaná povrchová vrstva, která zakrývá kamennou konstrukci a nedovoluje vyniknout řemeslné hodnotě stavby ze začátku 19. století. Druhým krokem odhalujícím bytelnost stavby bude stavebně technický průzkum, který prověří kvalitu pískovce hlouběji v mostu. „Pokud budou v pořádku pilíře a valené klenby, tak zbytek bude držet, to není problém," je optimista iniciátora petice na záchranu mostu Petr Bergmann, kterého potěšilo zastavení dalších kroků ve stavebním řízení, dokud nebudou známy výsledky stavebně-technického průzkumu.

Zatímco před dvěma lety dali památkáři projektu nového mostu zelenou, tak letos se začali zabývat žádostí o posouzení návrhu přiřknout mostu památkovou ochranu. „Momentálně se tedy mostem, jehož památkové hodnoty jsou samozřejmě nesporné, zabýváme znovu," připomněl Ondřej Bezděk, že se jedná o jeden z mála mostů s dvěma sochami světců. „Ten samotný typus se zde opakuje ještě v Meziměstí a v Jetřichově. Oba dva o své sochy dočasně přišli, ale měly by se na ně vracet. Byli bychom samozřejmě rádi pokud by byl Hejtmánkovický most prohlášen za kulturní památku, nicméně celý proces je z našeho pohledu podmíněn stavebně-technickým průzkumem. Pokud se ukáže, že most je v nějaké rozumné míře opravitelný, tak památková ochrana připadá v úvahu. Pokud by ale z diagnostiky vyšlo, že je opravdu v havarijním stavu a jediná šance na opravu by byla most rozebrat, jednotlivé kameny přezdít, tak by památkáři posvětili původně odsouhlasený projekt," připouští, že ani památkáři netrvají na zachraňování mostu za každou cenu.

Podrobný průzkum odhalí, skutečný stav mostu. A pak se uvidí

Z pozastavení přípravných prací neměl radost technický náměstek Údržby silnic Královéhradeckého kraje Jiří Koutník. „Je škoda, že s tím nikdo nepřišel dříve. Něco se tři, čtyři roky připravuje a teď začínáme v podstatě znovu. Kdybychom věděli, jaká to je hodnota pro Broumov, tak se to mohlo řešit od začátku," uvedl Koutník, že by by podobnému případu se dalo předejít tehdy, kdyby místní patrioti měli podobné historické památky v daných místech zmonitorované a včas na ně upozornili.

Hejtmánkovický most: Bourat či nebourat? Na veřejnou diskusi dorazí odborníci

Podle Jiřího Koutníka je podle hlavní mostní prohlídky zařazen do pětky na sedmistupňové škále stavu mostů, kdy jednička je nejlepší a sedmička je havarijní stav. „Není to přímo havarijní most, ale také není v žádné extra kondici. Toto zařazení je ale hodně ovlivněné tím, že není vidět a je překrytý torkretovým pláštěm. Po diagnostice ale určitě budeme vědět více," dodává zástupce SÚS, že výstupy naměřených hodnot zkoumajících pevnost mostu by mohly být známé za měsíc a půl. „Pak s těmi čísly bude ještě pracovat statik, takže počítám, že tak za půl roku budeme vědět konkrétně, jaké jsou možnosti. Abychom mohli most rekonstruovat, tak je důležité jeho správné založení do pevného podkladu," říká Koutník, že dobré základy jsou alfou omegou každé stavby.

Přímo na místě přihlížela odkrývání torkretového překryvu vědecká pracovnice z katedry restaurování v Litomyšli Zuzana Auská. „Viděla jsem kámen, který byl překvapivě soudržný. Je potřeba dalších analýz, které by prokázaly, v jakém je skutečně stavu. Velký aspekt, který se bude v diagnostice řešit, bude množství vodorozpustných solí, který kámen s vysokou pravděpodobností bude obsahovat. Je otázka, jak vysoké množství to bude, jestli by šlo nějakým zásahem eliminovat. Z vizuální prohlídky kámen vypadá v relativně dobrém stavu, ale určitě nechci dělat závěry bez kompletní diagnózy," uvedla Zuzana Auská.

Starému mostu před Broumovem zvonila hrana, petice ho prozatím zachránila

K možnostem záchrany klasicistního kamenného mostu se vyjádřil za fakultu restaurování pardubické univerzity Jakub Ďoubal. „Na základě prostudovaných podkladů je zřejmé, že se jedná o cennou památku. A zpracovaná stanoviska shromážděné podklady tuto skutečnost jednoznačně dokládají," říká Ďoubal, z jehož pohledu jsou zásadní dva momenty. „Stávající most nese sochařskou výzdobu v podobě pískovcových soch svatého Václava a svatého Jana Nepomuckého, díla významného klasicistního sochaře Benedikta Herdena z roku 1819. Zásadní hodnotou jsou nejen sochy jako takové, ale také jejich umístění v rámci celé kompozice a jejich návaznost na historické kamenné konstrukce mostu. Zásadní proměna či ztráta těchto vazeb by znamenala nevratnou ztrátu, autenticity, památky a výrazně by devalvovala hodnotu sochařské výzdoby," varuje Ďoubal před „kacířskou" myšlenkou, že by se v případě zbourání mostu sochy vrátili na ten nově postavený.

I odborník na restaurování si je vědom, že zatím ještě nelze spekulovat o stavu kamenné konstrukce a kamenných kvádrů pod torkretovým pláštěm. „Nicméně pro jakékoliv rozhodnutí je nezbytné provést důkladný odborný průzkum stavu kamene pod překryvem. I v případě vážného narušení povrchu je většinou možné památku jako celek restaurovat, provést odstranění betonového překryvu, zpevnění narušených míst, případně lokální náhradu rozpadlých kamenů. Odstranění celého mostu a jeho náhradu za jinou konstrukci je extrémní varianta, které není podle našich informací dostatečně vyargumentované," podporuje jednoznačně snahy o záchranu mostu.