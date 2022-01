„Předpokládáme, že prodej pozemků zahájíme poté poté, co získáme stavební povolení pro výstavbu sítí dopravní a technické infrastruktury,“ uvedl polický místostarosta Jiří Škop. Potvrdil také, že zájem o výstavbu vlastního bydlení v Polici je velký a poptávka výrazně převyšuje nabídku volných pozemků. „Máme evidováno kolem 30 zájemců a proto také chceme jít při prodeji parcel cestou elektronické dražby. Vzhledem k aktuálnímu vývoji na hypotečním trhu, inflaci a s ohledem na růst cen stavebních prací je možné, že dojde k utlumení zájmu ze strany některých uchazečů," nevylučuje místostarosta.

Jednou ze zájemkyň o stavební pozemek v nové ulici je i paní Monika. „Aktuálně bydlíme ve vlastním bytě, ale chtěli bychom i kvůli dětem do vlastního domu,“ říká. S obavou ale sleduje vývoj v oblasti hypoték a ve stavebnictví. „Ta situace je opravdu děsivá, jak všechno leze nahoru. Rádi bychom do toho šli, ale rozhodně ne za každou cenu a za nějakých šílených podmínek. To bychom si nemohli dovolit. S ohledem na to, že výstavba bude probíhat za dva za tři roky, tak doufáme, že se ta situace zklidní a vrátí do příznivějších čísel,“ dodává žena, která by se ani nebránila možnosti koupit a přestavět nějaký starší dům.

Cena pozemků ve Větrné nebude nižší než 1000 Kč/m2. Radnice vychází z nedávné zkušenosti. „Při posledním prodeji před dvěma lety jsme prodávali parcely obálkovou metodou za přítomnosti zájemců. Tam jsme se dostali v některých případech i nad částku 1000 Kč/m2. Proto také tuto částku chceme dát jako vyvolávací a zájemci pak dle svých možností rozhodnou sami kolik přihodí,“ vysvětluje Jiří Škop myšlenku prodeje, která ale ještě musí najít podporu v orgánech města.

Budoucí ulice je od počátku koncipována odlišně ve srovnání s jinými ulicemi. „Aktuálně připravujeme regulativy výstavby, které budou součástí územního rozhodnutí. Cílem je najít přiměřené řešení, které by ponechalo stavebníkům určitou volnost, ale zároveň by chránilo architektonické a urbanistické hodnoty v území. Regulativy by měly určovat maximální výšku zástavby, barevnost staveb a další parametry,“ říká místostarosta, že do zástavby rozhodně nechtějí vpustit například srubové stavby. „Jde nám o to zachovat ráz městské zástavby, která by citlivě přecházela ve volnou krajinu, která na tuto lokalitu navazuje.“